17.06.2023, 15:15
Поддержка членства Эстонии в НАТО среди неэстонцев снизилась до 45%(10)
Если в феврале членство Эстонии в альянсе поддерживали 48% неэстонцев, то в мае - 45%, поддержка членства страны в НАТО среди эстонцев напротив выросла с 91% до 93%.
Если смотреть на регионы, то наиболее высокая поддержка членства Эстонии в НАТО наблюдается среди жителей Южной Эстонии (87%), а самая низкая она среди жителей Северо-Востока страны (43%).
Опрос проводился с 18 по 22 мая, в нем приняли участие 1256 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.