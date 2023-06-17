Поддержка членства Эстонии в НАТО среди неэстонцев снизилась до 45%

Если в феврале членство Эстонии в альянсе поддерживали 48% неэстонцев, то в мае - 45%, поддержка членства страны в НАТО среди эстонцев напротив выросла с 91% до 93%.

Если смотреть на регионы, то наиболее высокая поддержка членства Эстонии в НАТО наблюдается среди жителей Южной Эстонии (87%), а самая низкая она среди жителей Северо-Востока страны (43%).

Опрос проводился с 18 по 22 мая, в нем приняли участие 1256 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.