Новости Эстонии
17.06.2023, 15:15

Поддержка членства Эстонии в НАТО среди неэстонцев снизилась до 45%

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Tapal NATO lahingugrupi koosseisus teeninud Belgia maaväe kompanii andis oma volitused üle Prantsuse armee üksusele
Tapal NATO lahingugrupi koosseisus teeninud Belgia maaväe kompanii andis oma volitused üle Prantsuse armee üksusele
ФОТО: Ardi Hallismaa | Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

По сравнению с февралем этот показатель не изменился, выяснилось из опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии, однако среди неэстонцев поддержка членства страны в НАТО снизилась, сообщает rusERR.

Если в феврале членство Эстонии в альянсе поддерживали 48% неэстонцев, то в мае - 45%, поддержка членства страны в НАТО среди эстонцев напротив выросла с 91% до 93%.

Если смотреть на регионы, то наиболее высокая поддержка членства Эстонии в НАТО наблюдается среди жителей Южной Эстонии (87%), а самая низкая она среди жителей Северо-Востока страны (43%).

Опрос проводился с 18 по 22 мая, в нем приняли участие 1256 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.

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