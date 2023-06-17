В столичном районе Кристийне открылась выставка фотографий, посвященная 135-летию делового квартала „Flora“

Этой выставкой Flora Maja OÜ хочет подчеркнуть историческое значение здания, располагающегося по адресу Тулика, 19. Райко Ури, член правления Flora Maja OÜ, подчеркивает важность исторического наследия: „как хранители Flora Maja и бывшего административного здания крупной промышленности, мы рады тому, что наше здание имеет богатую историю, и теперь у нас есть возможность поделиться ею с гостями. С одной стороны, с помощью выставки мы хотим сохранить воспоминания об истории эстонского предпринимательства и промышленности, а с другой – показать, насколько важно помнить, что было здесь до нас.“

Рита Кулл, бывший руководитель „Flora“, делится своим волнением перед предстоящей выставкой, говоря: „Flora“ занимает особое место в сердцах многих людей в нашем сообществе. Компания была известна как разработчик инновационной продукции и производственное предприятие с высоким техническим уровнем. Каждого из сотрудников ценили и уважали. Эта выставка является признанием заслуг всех тех, кто на протяжении многих лет способствовал успеху „Flora“ своей работой и самоотверженностью. В следующем году „Flora“ отмечает свое 135-летие. Приятно, что мы также можем поделиться этой историей и дать людям возможность стать ее частью“. Flora Maja OÜ выражает благодарность всем, кто внес свой вклад в реализацию этой выставки, и приглашает всех посетить её.

„135-летняя история показывает готовность и решимость людей работать. Я хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в „Flora“, поскольку они производили важные для людей товары и развивали местное производство. История „Flora“ является частью истории района, будучи работодателем для многих жителей“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. В то же время, для многих „Flora“ и сегодня ассоциируется с футбольным клубом FC Flora или спортивным залом Kristiine, которые также являются важными символами наряду с товарами.“

Постоянно расширяющаяся выставка фотографий открыта для всех посетителей офисного здания Flora House в часы работы.