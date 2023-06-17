Новости Эстонии
17.06.2023, 09:25

RMK: отметим праздники с березовым веником из гослеса!

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SAUNAVIHT
SAUNAVIHT
ФОТО: RAIVO TASSO | Delfi Meedia

В связи с приближающимся праздником победы, Ивановым днем и объявленным годом бани Центр по управлению государственными лесами (RMK) напоминает о том, что любой человек имеет право и возможность заготовить в гослесу веник для собственных нужд.

Председатель правления RMK Микк Маран считает, что лучшее время для заготовки веника – перед Ивановым днем. Начать можно за неделю до праздников, но и неделя после Иванова дня еще вполне подходит для вылазки в лес, чтобы нарезать березовых веток и насладиться природой.

„Мы хотим донести до как можно большего числа людей, что в гослесу можно бесплатно заготовить себе веник. Перед праздниками и горожане чаще путешествуют по Эстонии, а заготовка веника – замечательный повод заглянуть в лес“, - напоминает господин Марран.

Он надеется, что ценители банной культуры не упустят эту возможность, сделают заготовку веника традицией, как для многих семей стало доброй традицией перед Рождеством срезать елку в гослесу.

„Суббота Иванова дня совпадает с праздником победы, а какой же праздник без бани. Мне приятно, что нашу информационную кампанию по использованию возможностей гослесов поддержал командующий Силами обороны, генерал Мартин Херем. Ну и наперед пожелаем всем отхлестаться до победного в честь Праздника победы!“ - добавил Микк Марран.

Сегодня, 17 июня, в десяти посетительских центрах RMK по всей Эстонии в специальных мастерских можно будет освежить свои знания о правильном вязании веников и самим изготовить веник. Более подробная информация о мероприятиях – на сайте www.rmk.ee/venik

Участки государственного леса проще всего определить с помощью карты-приложения на сайте RMK или мобильного приложения. Подходящие для изготовления веника молодые березки вы найдете почти в любом смешанном или лиственном лесу.

Государственный лес, в котором можно заготовлять веники на карте RMK обозначен темно-зеленым цветом. Охранные зоны отмечены коричневым цветом, в них надо быть особенно внимательным, срезая ветки, чтобы ваши действия не навредили природе. Заготавливать веники в частных лесах можно только с разрешения их владельцев. Синим цветом на карте обозначены линии электропередач, рядом с которыми тоже можно вырезать ветки для веника.

Видеоурок и памятка заготовителю веника:

  • Ветки для веника срезайте с молодого дерева, примерно 2-6-ти метрового.

  • Не следует срезать ветки со старой березы, они у нее слишком толстые и крепкие. Для веника также не годятся ветки „плакучих берез“, они слишком мягкие.

  • Не мешай дереву расти, ведь для веника нужны только определенное количество веток, как правило их срезают с нескольких подходящих деревьев.

  • Оставляйте живую крону от половины до минимально трети высоты дерева, это обеспечить ему возможность роста, если дерево надо выращивать дальше.

  • Не срезайте верхушку дерева! Даже если кажется, что лучшие ветки расположены высоко, найдите другое дерево.

  • Режьте секатором таким образом, чтобы не повредить ствол дерева, вырезайте предварительно выбранную ветку.

  • Заготавливайте ветки в первую очередь с деревьев по обочинам канав, рядом с линиями электропередачи или по краям просек. В таких местах световые условия лучше, поэтому и деревья больше подходят для изготовления веника, у них равномерные ветви с множеством листьев.

  • Лучшая длина ветки для веника – около полуметра, это соответствует длине руки от локтя до кончиков пальцев.

  • В лесу можно нарезать и более длинные ветки, которые потом, при составлении веника можно укоротить.

  • Ветка должна быть пышной, разлапистой и с множеством листьев.

Больше информации вы найдете на сайте RMK https://www.rmk.ee/venik, на нашей страничке в Facebook RMK по-русски и в мобильном приложении RMK loodusegakoos.

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