RMK: отметим праздники с березовым веником из гослеса!

Председатель правления RMK Микк Маран считает, что лучшее время для заготовки веника – перед Ивановым днем. Начать можно за неделю до праздников, но и неделя после Иванова дня еще вполне подходит для вылазки в лес, чтобы нарезать березовых веток и насладиться природой.

„Мы хотим донести до как можно большего числа людей, что в гослесу можно бесплатно заготовить себе веник. Перед праздниками и горожане чаще путешествуют по Эстонии, а заготовка веника – замечательный повод заглянуть в лес“, - напоминает господин Марран.

Он надеется, что ценители банной культуры не упустят эту возможность, сделают заготовку веника традицией, как для многих семей стало доброй традицией перед Рождеством срезать елку в гослесу.

„Суббота Иванова дня совпадает с праздником победы, а какой же праздник без бани. Мне приятно, что нашу информационную кампанию по использованию возможностей гослесов поддержал командующий Силами обороны, генерал Мартин Херем. Ну и наперед пожелаем всем отхлестаться до победного в честь Праздника победы!“ - добавил Микк Марран.

Сегодня, 17 июня, в десяти посетительских центрах RMK по всей Эстонии в специальных мастерских можно будет освежить свои знания о правильном вязании веников и самим изготовить веник. Более подробная информация о мероприятиях – на сайте www.rmk.ee/venik

Участки государственного леса проще всего определить с помощью карты-приложения на сайте RMK или мобильного приложения. Подходящие для изготовления веника молодые березки вы найдете почти в любом смешанном или лиственном лесу.

Государственный лес, в котором можно заготовлять веники на карте RMK обозначен темно-зеленым цветом. Охранные зоны отмечены коричневым цветом, в них надо быть особенно внимательным, срезая ветки, чтобы ваши действия не навредили природе. Заготавливать веники в частных лесах можно только с разрешения их владельцев. Синим цветом на карте обозначены линии электропередач, рядом с которыми тоже можно вырезать ветки для веника.

Видеоурок и памятка заготовителю веника: