RMK: отметим праздники с березовым веником из гослеса!(1)
В связи с приближающимся праздником победы, Ивановым днем и объявленным годом бани Центр по управлению государственными лесами (RMK) напоминает о том, что любой человек имеет право и возможность заготовить в гослесу веник для собственных нужд.
Председатель правления RMK Микк Маран считает, что лучшее время для заготовки веника – перед Ивановым днем. Начать можно за неделю до праздников, но и неделя после Иванова дня еще вполне подходит для вылазки в лес, чтобы нарезать березовых веток и насладиться природой.
„Мы хотим донести до как можно большего числа людей, что в гослесу можно бесплатно заготовить себе веник. Перед праздниками и горожане чаще путешествуют по Эстонии, а заготовка веника – замечательный повод заглянуть в лес“, - напоминает господин Марран.
Он надеется, что ценители банной культуры не упустят эту возможность, сделают заготовку веника традицией, как для многих семей стало доброй традицией перед Рождеством срезать елку в гослесу.
„Суббота Иванова дня совпадает с праздником победы, а какой же праздник без бани. Мне приятно, что нашу информационную кампанию по использованию возможностей гослесов поддержал командующий Силами обороны, генерал Мартин Херем. Ну и наперед пожелаем всем отхлестаться до победного в честь Праздника победы!“ - добавил Микк Марран.
Сегодня, 17 июня, в десяти посетительских центрах RMK по всей Эстонии в специальных мастерских можно будет освежить свои знания о правильном вязании веников и самим изготовить веник. Более подробная информация о мероприятиях – на сайте www.rmk.ee/venik
Участки государственного леса проще всего определить с помощью карты-приложения на сайте RMK или мобильного приложения. Подходящие для изготовления веника молодые березки вы найдете почти в любом смешанном или лиственном лесу.
Государственный лес, в котором можно заготовлять веники на карте RMK обозначен темно-зеленым цветом. Охранные зоны отмечены коричневым цветом, в них надо быть особенно внимательным, срезая ветки, чтобы ваши действия не навредили природе. Заготавливать веники в частных лесах можно только с разрешения их владельцев. Синим цветом на карте обозначены линии электропередач, рядом с которыми тоже можно вырезать ветки для веника.
Видеоурок и памятка заготовителю веника:
Ветки для веника срезайте с молодого дерева, примерно 2-6-ти метрового.
Не следует срезать ветки со старой березы, они у нее слишком толстые и крепкие. Для веника также не годятся ветки „плакучих берез“, они слишком мягкие.
Не мешай дереву расти, ведь для веника нужны только определенное количество веток, как правило их срезают с нескольких подходящих деревьев.
Оставляйте живую крону от половины до минимально трети высоты дерева, это обеспечить ему возможность роста, если дерево надо выращивать дальше.
Не срезайте верхушку дерева! Даже если кажется, что лучшие ветки расположены высоко, найдите другое дерево.
Режьте секатором таким образом, чтобы не повредить ствол дерева, вырезайте предварительно выбранную ветку.
Заготавливайте ветки в первую очередь с деревьев по обочинам канав, рядом с линиями электропередачи или по краям просек. В таких местах световые условия лучше, поэтому и деревья больше подходят для изготовления веника, у них равномерные ветви с множеством листьев.
Лучшая длина ветки для веника – около полуметра, это соответствует длине руки от локтя до кончиков пальцев.
В лесу можно нарезать и более длинные ветки, которые потом, при составлении веника можно укоротить.
Ветка должна быть пышной, разлапистой и с множеством листьев.
Больше информации вы найдете на сайте RMK https://www.rmk.ee/venik, на нашей страничке в Facebook RMK по-русски и в мобильном приложении RMK loodusegakoos.