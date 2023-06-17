Cегодня на семейном дне в центре T1 сегодня можно увидеть автомобиль на солнечных батареях Solaride II

Команда Solaride будет присутствовать на семейном дне в атриуме Т1 с 11:00 до 15:00, где представит свой автомобиль и ответит на вопросы. Здесь будет интересно посетителям всех возрастов. Среди прочего вы можете попробовать свои силы на трассе с радиоуправляемыми машинками, а дети смогут нарисовать собственную машину будущего на солнечных батареях. Ведущим выступит актер Кристьян Люйс.