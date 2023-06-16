Bolt снова повышает цены, но это все еще ниже пиковой цены прошлого года

Цена увеличилась в Таллинне, Тарту, Пярну и Вильянди и теперь составляет 22 цента в минуту. Предыдущее повышение было с 18 центов до 20 центов в минуту. По словам руководителя сферы аренды электросамокатов предприятия Bolt Александра Лилишенцева, цена на аренду самокатов и велосипедов формируется под влиянием ряда различных факторов, которые меняются в течение сезона. Именно поэтому уже произошло несколько повышений цен.

По его словам, выросли расходы на содержание, важную роль также играет инфляция и рост коммунальных платежей. Все это затрагивает и наши услуги, - утверждает Лилишенцев.

Хотя в этом году цена на электровелосипеды Bolt уже дважды повышалась, она все еще ниже, чем в прошлом сезоне. Прошлым летом стоимость проката достигала 23 центов за минуту. Этой весной цена начиналась с 18 центов. Возможно, в следующем сезоне цены еще повысятся, но компания Bolt уверяет, что на данный момент это не планируется.

Помимо повышения цен на электровелосипеды, в начале июня на 5% подорожала и услуга такси Bolt. Самая низкая цена на услугу аренды автомобилей Bolt Drive остается на уровне 13 центов/минута. Однако минимальная стоимость проезда увеличилась, чтобы отбить у людей желание совершать так много коротких поездок. На данный момент на обе услуги не планируется нового повышения цен.

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