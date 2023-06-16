Около 2800 срочников Сил обороны уходят в запас

В общей сложности в разерв уходит около 2800 срочников, которые проходили подготовку в Командовании киберобороны и Силах специальных операций, а также в составе частей эстонской дивизии в 1-й и 2-й пехотных бригадах, батальонах логистики, артиллерии и штаба и связи. Моряки закончат службу в следующий понедельник.

„Восемь или одиннадцать месяцев срочной службы могли показаться сложными, но служба в запасе еще труднее, – сказал в обращении к солдатам на построении в воинской части Тапа командир 1-й пехотной бригады полковник Андрес Мерило. – С этого момента вы должны сами поддерживать свою форму и навыки, будьте готовы вернуться на службу по повестке. Вы – полноценные бойцы бригады“.

С сегодняшнего дня службу в резерве начинают почти 1200 солдат 1-й пехотной бригады эстонской дивизии. В запас батальона штаба и связи, а также артиллерийского батальона зачислили более 160 и около 140 человек соответственно.

Командование киберобороны отправило в резерв почти 80 солдат, Караульный батальон военной полиции около 140 срочников и Силы специальных операций несколько десятков бойцов. 45 моряков военно-морских сил Эстонии уйдут в запас в следующий понедельник.

Около 770 бойцов 2-й пехотной бригады отпустили домой еще на прошлой неделе. Кроме того, в запас ушли более 230 солдат батальона логистики: командиры отделений, парамедики, водители, операторы погрузчиков и бойцы частей охраны. Подразделение пополнится призывниками в июле этого года, новобранцы летнего призыва прослужат 11 месяцев. Параллельно в батальоне продолжают службу солдаты зимнего призыва.

Набор призывников происходит три раза в год. Военнослужащие январского и июльского призывов служат 11 месяцев: они становятся младшими унтер-офицерами подразделений резерва или же получают подготовку водителей. Рядовой состав набирается в октябре – срок службы военнослужащих этого призыва состоит 8 месяцев.

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