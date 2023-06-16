Барби Пильвре стала членом фракции социал-демократов в горсобрании Таллинна

В городском собрании Пильвре намерена сосредоточиться в первую очередь на развитии Пирита, а также темах городского пространства, окружающей среды, образования и модернизации транспортной сети.



„Для меня важно, чтобы каждый житель Таллинна чувствовал себя защищенно, в какой бы части города он ни жил. Но поскольку я уже долгое время живу в Пирита, то ближе всего моего сердцу проблемы и радости именно этого района“, – отметила Пильвре.



„Мне приятно передать эстафетную палочку именно Барби Пильвре – опытному политику и отличному специалисту в различных областях. Поздравляю Барби с возвращением в городское собрание и желаю успехов в защите интересов столицы и ее жителей! Я же на посту заместителя старейшины Нымме сосредоточусь на сферах благоустройства, городского имущества, жилищного хозяйства, строительства и надзора, предпринимательства и защиты окружающей среды. Одним из наиболее крупных и важных направлений станет для меня стратегическое развитие сферы сбора и вывоза отходов“, – сказал Кирилл Клаус.



На муниципальных выборах 2021 года Барби Пильвре возглавляла список социал-демократов в Пирита и набрала 246 голосов. Ранее Пильвре была депутатом городского собрания Таллинна в период с 2014 по 2016 год.

