Госсуд частично отменил приговор сотрудничавшей с китайской разведкой женщине

Прокуратура обвинила Герли Мутсо в том, что в период с 2016 по 2020 годы она работала на военную разведку Китайской Народной Республики, в чьи задачи входил сбор разведывательной информации о морском судоходстве, экологии и кибербезопасности Эстонии, а также всего региона Балтийского моря и Северного Ледовитого океана.

В июне прошлого года Харьюский уездный суд признал Герли Мутсо виновной в антигосударственной деятельности, а также в хранении небольшого количества кокаина и назначил ей наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы.

В пятницу коллегия по уголовным делам Государственного суда частично отменила приговор Мутсо, но не смягчила наказание. По мнению суда, сотрудничество Мутсо с китайской военной разведкой не было наказуемо до поправки к Пенитенциарному кодексу, вступившей в силу в 2019 году, поэтому приговор пришлось смягчить.

Государственный суд постановил, что Мутсо сознательно сотрудничала с китайской военной разведкой ради личной выгоды, тем самым она явно подорвала интересы безопасности Эстонии, но не поставила под угрозу независимость и территориальную целостность страны.

В этом деле было установлено, что конечной целью китайской военной разведки было получение доступа к секретной информации НАТО.