ФОТО | Большая авария на Петербургском шоссе. В больницу доставлен один из водителей

„На выезде из Таллинна в сторону Нарвы, примерно в 2 километрах от города большая авария“, - рассказал корреспондент. По его словам, на шоссе образовались пробки, едет только одна полоса. Участник событий также добавил, что „стоят все съезды из города на шоссе“.

Как сообщили RusDelfi в полиции, незадолго до 15:00 им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и грузовика на шоссе Таллинн-Нарва на 11-м километре. Движение на месте происшествия было нарушено.



„По предварительным данным, авария произошла, когда водитель автомобиля Seat, следовавшего из Юри по дороге Лагеди, начал сворачивать с полосы разгона перед грузовым автомобилем Mercedes-Benz, который двигался по Петербургскому шоссе в направлении Нарвы“, - пояснил Александр Рестлер, патрульный полицейский группы по чрезвычайным ситуациям Северной префектуры, - водитель грузовика хотел доехать до Лоо и ехал по первой полосе справа. Водитель легковушки не смог перестроиться до конца полосы разгона и въехал в ограждение, а затем оказался между грузовиком и дорогой.“

50-летний мужчина за рулем получил травмы и был доставлен в больницу. 30-летний мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал.

Как сообщает очевидец, с места аварии в Таллинн „едет скорая с мигалками“. Однако официальных данных о пострадавших пока нет. Корреспондент RusDelfi передает, что стоять в пробке очень жарко. Автомобили двигаются, но очень медленно.



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