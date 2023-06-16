Очередная „Koos“? В Эстонии создается новая партия

Создаваемая партия (у нее уже есть свой сайт в интернете) выделяется консервативными взглядами, выступая, например, против однополых браков и электронного голосования, а также против приема военных беженцев. ЭНП является противником повышения налогов и поддерживает введение в Эстонии прямых президентских выборов. По мнению ЭНП, коренным народам Эстонии должна быть предоставлена автономия. Программа ЭНП также включает положение о том, что „серые паспорта“, то есть неопределенное гражданство, должны быть отменены, а их обладателям должно быть предоставлено гражданство.