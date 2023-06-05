Окончательно: Госсуд признал Сергея Середенко виновным в антигосударственной деятельности

Прокуратура обвинила Сергея Середенко в том, что в период с 2009 по 2021 год он как гражданин Эстонии сотрудничал с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских государственных органов. Его целью было оказание им помощи в ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии, а также поддержка разведывательной деятельности против Эстонии.

Согласно обвинению, Середенко участвовал в российской деятельности по оказанию влияния, составляя и публикуя статьи на основе указаний из России, которые были направлены на раскол эстонского общества и дискредитацию государственных органов. Он также принимал участие в мероприятиях и планировании деятельности учреждений и организаций, вовлеченных в деятельность по оказанию влияния. Кроме того, он собирал и передавал в Россию интересующую ее сведения о событиях в эстонском обществе и политике.



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