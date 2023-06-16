Окончательно: Госсуд признал Сергея Середенко виновным в антигосударственной деятельности

Прокуратура обвинила Сергея Середенко в том, что в период с 2009 по 2021 год он как гражданин Эстонии сотрудничал с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских государственных органов. Его целью было оказание им помощи в ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии, а также поддержка разведывательной деятельности против Эстонии.

Согласно обвинению, Середенко участвовал в российской деятельности по оказанию влияния, составляя и публикуя статьи на основе указаний из России, которые были направлены на раскол эстонского общества и дискредитацию государственных органов. Он также принимал участие в мероприятиях и планировании деятельности учреждений и организаций, вовлеченных в деятельность по оказанию влияния. Кроме того, он собирал и передавал в Россию интересующую ее сведения о событиях в эстонском обществе и политике.



За создание и поддержание отношений, направленных против Эстонской Республики, уездный суд приговорил Середенко в пяти с половиной годам тюремного заключения. Окружной суд оставил решение уездного суда без изменений.

Уездный суд опроверг утверждение адвоката, что Середенко действовал как независимый ученый или правозащитник. Середенко тесно сотрудничал с российскими государственными учреждениями и организациями, ему нередко диктовали как тему статьи, так и тон, в котором она должна была быть написана. Следовательно, речь идет о заказных работах, а не о независимой экспертизе или анализе. Очевидно, что Середенко действовал, продвигая образ т. н. Русского мира, а не защищал права отдельных лиц от произвола государства.

Сегодня Судебная коллегия Государственного суда по уголовным делам оставила без изменений обвинение и наказание в отношении Середенко и не согласилась с позицией защиты, считающей, что послужившие основанием для обвинения нормы наказания противоречат Конституции.