Окончательно: Госсуд признал Сергея Середенко виновным в антигосударственной деятельности(19)
В обнародованном сегодня решении Государственный суд постановил, что наказание, назначенное Сергею Середенко за антигосударственную деятельность, обосновано.
Прокуратура обвинила Сергея Середенко в том, что в период с 2009 по 2021 год он как гражданин Эстонии сотрудничал с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских государственных органов. Его целью было оказание им помощи в ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии, а также поддержка разведывательной деятельности против Эстонии.
Согласно обвинению, Середенко участвовал в российской деятельности по оказанию влияния, составляя и публикуя статьи на основе указаний из России, которые были направлены на раскол эстонского общества и дискредитацию государственных органов. Он также принимал участие в мероприятиях и планировании деятельности учреждений и организаций, вовлеченных в деятельность по оказанию влияния. Кроме того, он собирал и передавал в Россию интересующую ее сведения о событиях в эстонском обществе и политике.
За создание и поддержание отношений, направленных против Эстонской Республики, уездный суд приговорил Середенко в пяти с половиной годам тюремного заключения. Окружной суд оставил решение уездного суда без изменений.
Уездный суд опроверг утверждение адвоката, что Середенко действовал как независимый ученый или правозащитник. Середенко тесно сотрудничал с российскими государственными учреждениями и организациями, ему нередко диктовали как тему статьи, так и тон, в котором она должна была быть написана. Следовательно, речь идет о заказных работах, а не о независимой экспертизе или анализе. Очевидно, что Середенко действовал, продвигая образ т. н. Русского мира, а не защищал права отдельных лиц от произвола государства.
Сегодня Судебная коллегия Государственного суда по уголовным делам оставила без изменений обвинение и наказание в отношении Середенко и не согласилась с позицией защиты, считающей, что послужившие основанием для обвинения нормы наказания противоречат Конституции.
Коллегия отметила, что защита независимости и территориальной целостности Эстонии и ее конституционного порядка являются конституционными ценностями, которые дают законное основание для ограничения свободы выражения. Не могут быть приняты всерьез утверждения адвоката, что в Эстонии к критике государственных учреждений относятся с нулевой толерантностью и что речь идет о цензуре.
Государственный суд в своем решении подробно остановился на использовании той информации в качестве доказательств в уголовном деле, которая была собрана Полицией безопрасности. В деле Середенко в качестве доказательств были представлены данные, касающиеся получения информации, но большая часть данных не вошла в уголовное дело, так как речь идет о государственной тайне.
Коллегия подчеркнула, что, как правило, обвиняемый и его адвокат должны ознакомиться с полученными доказательствами, но в целях защиты безопасности государства, методов работы полиции и свидетелей возможны исключения. В случае, если информация не предоставляется адвокату, суд должен иметь возможность проверить, какой интерес перевесил необходимость обеспечить право на защиту. Если ту же информацию можно собрать с помощью обычных действий в рамках уголовного производства, следует действовать именно так. Двойная компетенция Полиции безопасности, которая является учреждением безопасности, а также учреждением, осуществляющим следственно-розыскную деятельность, не может быть использована для того, чтобы искусственно ограничивать доступ адвоката к информации, с которой он мог бы ознакомиться, если бы дело было в производстве другого следственного учреждения.
Государственный суд отметил, что в деле Середенко суды всех трех инстанций проверили данные, послужившие основанием для выводов, и убедились, что они вызывают доверие, и что сбор данных велся с соблюдением законов.