16.06.2023, 13:14
ВИДЕО | Пьяный в стельку или просто уставший? Член Таллиннского горсобрания очень странно вел себя на заседании(42)
Пяртель-Пеэтер Пере: „Я не был пьян!“
На вчерашнем заседании Таллиннского городского собрания Пяртель-Пеэтер Пере начал представлять законопроект, но до конца это дело так и не довел. Члены горсобрания считают, что Пере был пьян. Сам он утверждает, что просто устал.
Несколько членов Таллиннского городского собрания разместили в своих социальных сетях видеоролики и фотографии того, как председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере представляет законопроект, который должен помочь облегчить переход на обучение на эстонском языке в детских садах и школах. Однако на этапе ответов на вопросы вице-председателю горсобрания пришлось прервать Пере, а презентацию продолжил соавтор законопроекта.