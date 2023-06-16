ВИДЕО | Пьяный в стельку или просто уставший? Член Таллиннского горсобрания очень странно вел себя на заседании

Несколько членов Таллиннского городского собрания разместили в своих социальных сетях видеоролики и фотографии того, как председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере представляет законопроект, который должен помочь облегчить переход на обучение на эстонском языке в детских садах и школах. Однако на этапе ответов на вопросы вице-председателю горсобрания пришлось прервать Пере, а презентацию продолжил соавтор законопроекта.