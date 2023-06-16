ВИДЕО | Скандал вокруг НКО „Слава Украине“. Организация решила продолжить деятельность

На состоявшейся сегодня пресс-конференции Марика Приске отметила, что результаты аудита радуют: не было обнаружено ничего такого, что свидетельствовало бы о противоречащей закону деятельности. „Результаты ревизии показывают, что товары, приобретенные на пожертвованные деньги, дошли до нуждающихся“, - сказала она Delfi, добавив, в своей дальнейшей деятельности НКО будет исходить из рекомендаций аудита.

Можно ли на основании первого этапа аудита сделать вывод, что все, что случилось нынешней весной с Йоханной-Марией Лехтме (выход из правления НКО, отказ от места в парламенте, прозвучавшие в СМИ обвинения), было напрасно?

„Очень хотелось бы сказать, что все это было напрасно, но я не могут этого утверждать, пока идет уголовное расследование, - сказала Приске, отметив, что ей по-прежнему жаль Лехтме. - Надеюсь, что она сможет достойно распорядиться своей жизнью“.

Марика Приске не стала далеко загадывать, когда у нее поинтересовались, каким ей видится будущее НКО „Слава Украине“ и сможет ли организация восстановиться.

Деньги будут использованы наилучшим образом. Марика Приске о планах НКО "Слава Украине"

„В чем я действительно убеждена, так это в том, что за счет средств, которые имеются, мы сможем поддержать те действия в Украине, которые нуждаются в поддержке. Деньги будут использованы наилучшим образом“, - сказала она.

Марика Приске надеется, что если НКО „Слава Украине“ выступит с новыми проектами, проблем со сбором пожертвований не возникнет. Она считает, что груз прошлого не помешает НКО „Слава Украине“ начать с нового и чистого листа. „Слава Украине“ могла бы своими ошибками и новой организацией работы вызвать доверие жертвователей“, - сказала она.

Приске не стала развивать тему, когда прозвучал вопрос о том, нужно ли для обеспечения доверия к таким организациям разработать какие-то требования относительно отчетности, но отметила, что иногда неразберихи в отчетности избежать невозможно.