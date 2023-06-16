ВИДЕО | Скандал вокруг НКО „Слава Украине“. Организация решила продолжить деятельность(4)
Вчера некоммерческая организация „Слава Украине“ приняла решение продолжить свою деятельность по меньшей мере до конца 2023 года. Нынешний руководитель НКО Марика Приске выразила уверенность в том, что в следующие полгода деньгами, полученными в качестве пожертвований, распорядятся наилучшим образом.
На состоявшейся сегодня пресс-конференции Марика Приске отметила, что результаты аудита радуют: не было обнаружено ничего такого, что свидетельствовало бы о противоречащей закону деятельности. „Результаты ревизии показывают, что товары, приобретенные на пожертвованные деньги, дошли до нуждающихся“, - сказала она Delfi, добавив, в своей дальнейшей деятельности НКО будет исходить из рекомендаций аудита.
Можно ли на основании первого этапа аудита сделать вывод, что все, что случилось нынешней весной с Йоханной-Марией Лехтме (выход из правления НКО, отказ от места в парламенте, прозвучавшие в СМИ обвинения), было напрасно?
„Очень хотелось бы сказать, что все это было напрасно, но я не могут этого утверждать, пока идет уголовное расследование, - сказала Приске, отметив, что ей по-прежнему жаль Лехтме. - Надеюсь, что она сможет достойно распорядиться своей жизнью“.
Марика Приске не стала далеко загадывать, когда у нее поинтересовались, каким ей видится будущее НКО „Слава Украине“ и сможет ли организация восстановиться.
Деньги будут использованы наилучшим образом.
„В чем я действительно убеждена, так это в том, что за счет средств, которые имеются, мы сможем поддержать те действия в Украине, которые нуждаются в поддержке. Деньги будут использованы наилучшим образом“, - сказала она.
Марика Приске надеется, что если НКО „Слава Украине“ выступит с новыми проектами, проблем со сбором пожертвований не возникнет. Она считает, что груз прошлого не помешает НКО „Слава Украине“ начать с нового и чистого листа. „Слава Украине“ могла бы своими ошибками и новой организацией работы вызвать доверие жертвователей“, - сказала она.
Приске не стала развивать тему, когда прозвучал вопрос о том, нужно ли для обеспечения доверия к таким организациям разработать какие-то требования относительно отчетности, но отметила, что иногда неразберихи в отчетности избежать невозможно.
„Не хотелось бы никого учить. Любое дело имеет две стороны. Чем больше ты заботишься о том, чтобы что-нибудь не нарушить, тем медленнее реагируешь и тем больше бюрократии. Безусловно, должны быть такие люди, которые после трагедии с Каховской ГЭС садятся в лодки и отправляются спасать людей. И должны быть такие, которые собирают пожертвования, продумывают проекты, делая это медленнее, - сказала Приске, объясняя, какой ей видится организация гуманитарной помощи. Она привела в качестве примера Африку. - Если до нуждающихся доходит 50% помощи, считается, что помощь дошла до назначения. Очевидно, что когда помощь оказывается быстро и волей-неволей приходится кому-то доверять, появляются риски“.
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