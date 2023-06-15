В Эстонии самый большой рост заработной платы ожидается именно на этих предприятиях(12)
В Эстонии на предприятиях с 50–99 работниками уровень зарплат в среднем на 10% выше, чем у крупных работодателей, и рост зарплат на таких предприятиях был в кризисные годы быстрее, поэтому их дальнейшей устойчивости следует всячески благоприятствовать – следует из результатов анализа, недавно проведённого Finora Bank.
„Предприятия часто сравнивают по сферам деятельности, но внутри каждой сферы различий зачастую больше, чем сходства. По вполне понятным причинам, у небольших предприятий одни сильные стороны и проблемы, а у крупных - другие. Нас интересовало, как предприятия разного размера пережили кризисы последних трёх с половиной лет“, - пояснил аналитик Finora Bank Стен Андреас Каск.
Согласно анализу, средняя брутто-зарплата на предприятиях со 100 и более работниками в начале этого года составляла 1845 евро в месяц, а на предприятиях с 50-99 работниками - 2028 евро. По сравнению с периодом, непосредственно предшествовавшим пандемии коронавируса, заработная плата увеличилась соответственно на 26 и 29 процентов. На предприятиях, где трудятся 20-49 человек, уровень заработной платы практически такой же, как и на предприятиях со 100 и более работниками.
Из анализа, проведённого Finora Bank, видно также, что на малых предприятиях, где работают 10-49 человек, работник, чтобы получать заработную плату, должен отработать в среднем более 440 рабочих часов в квартал. Для компаний с количеством работников от 50 до 99 этот показатель почти такой же низкий, как и для крупных предприятий, 428 и 423 часа в квартал соответственно, а заработная плата при этом выше.
„Представляется вполне логичным, что на малых предприятиях нет отдельных людей для всех процессов, и на всех ложится некая общая нагрузка без надбавки в зарплате. „Предприятия, в которых работает от 50 до 100 человек, представляются достаточно большими для справедливого распределения ролей и разумного баланса между работой и личной жизнью, но при этом достаточно маленькими, чтобы даже в трудные времена быстро адаптироваться к условиям и в среднем иметь возможность платить больше“, - поделился Каск.
По словам аналитика Finora Bank, на основании анализа делается вывод о том, что в условиях сохраняющейся сложной экономической ситуации важно обеспечить благоприятные условия для средних по размеру предприятий.
„В интересах всей эстонской экономики, чтобы предприятия, в которых работает около 60-70 человек, и которые успешно преодолели предыдущие кризисы, а у нас около тысячи таких предприятий, могли бы использовать все открывающиеся возможности. Как показывают результаты этих предприятий, скорее всего, именно они смогут предложить работу тем, кто был уволен из других мест, а также именно они смогут быстрее всего повысить заработную плату“, - сказал Каск.
„Однако, для этого определённо необходимо, чтобы предложение рабочей силы соответствовало спросу. Значение переподготовки в ближайшем будущем невозможно переоценить. Очевидно, что острее всего в притоке специалистов нуждается „умная“ промышленность. Их обучение требует времени, но перспектива поднять тысячам людей зарплаты, скажем, с 1300 евро до 2000 евро, того стоит“, - считает аналитик Finora.
„Поскольку процентные ставки растут, не менее важно, чтобы финансирование, которое обходится уже недёшево, было разумным. Эстонское банковское дело стало более разнообразным, и ответы на ходатайства всё чаще становятся, по сути, бизнес-консультациями, и это именно то, что необходимо. Например, мы видим, что предприятия, находящие возможности в условиях кризиса, всё чаще ищут возможности гибкого лизинга. В качестве правильного шага можно отметить также недавнее решение Kredex о расширении возможностей предоставления поручительства, мы каждый день видим, что это соответствует потребностям предприятий“, – пояснил Каск.
Анализ уровней заработной платы на разных по величине предприятиях в период кризиса проводился на основании данных Finora Bank и Департамента статистики. Для анализа использовались данные о количестве работников, налогах на рабочую силу и доходах от продаж 140 000 предприятий Эстонии, собранные в 2019–2022 годах.
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