В Эстонии самый большой рост заработной платы ожидается именно на этих предприятиях

„Предприятия часто сравнивают по сферам деятельности, но внутри каждой сферы различий зачастую больше, чем сходства. По вполне понятным причинам, у небольших предприятий одни сильные стороны и проблемы, а у крупных - другие. Нас интересовало, как предприятия разного размера пережили кризисы последних трёх с половиной лет“, - пояснил аналитик Finora Bank Стен Андреас Каск.

Согласно анализу, средняя брутто-зарплата на предприятиях со 100 и более работниками в начале этого года составляла 1845 евро в месяц, а на предприятиях с 50-99 работниками - 2028 евро. По сравнению с периодом, непосредственно предшествовавшим пандемии коронавируса, заработная плата увеличилась соответственно на 26 и 29 процентов. На предприятиях, где трудятся 20-49 человек, уровень заработной платы практически такой же, как и на предприятиях со 100 и более работниками.

Из анализа, проведённого Finora Bank, видно также, что на малых предприятиях, где работают 10-49 человек, работник, чтобы получать заработную плату, должен отработать в среднем более 440 рабочих часов в квартал. Для компаний с количеством работников от 50 до 99 этот показатель почти такой же низкий, как и для крупных предприятий, 428 и 423 часа в квартал соответственно, а заработная плата при этом выше.

„Представляется вполне логичным, что на малых предприятиях нет отдельных людей для всех процессов, и на всех ложится некая общая нагрузка без надбавки в зарплате. „Предприятия, в которых работает от 50 до 100 человек, представляются достаточно большими для справедливого распределения ролей и разумного баланса между работой и личной жизнью, но при этом достаточно маленькими, чтобы даже в трудные времена быстро адаптироваться к условиям и в среднем иметь возможность платить больше“, - поделился Каск.

По словам аналитика Finora Bank, на основании анализа делается вывод о том, что в условиях сохраняющейся сложной экономической ситуации важно обеспечить благоприятные условия для средних по размеру предприятий.