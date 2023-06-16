ОТ РЕДАКЦИИ | Политики, не можете достроить границу - идите ее охранять!

История с задержанными на российской стороне эстонскими логистами из PPA закончилась хорошо, обоих мужчин быстро вернули домой. Сотрудники отдела логистики были задержаны около перехода Саатсе, когда проводили обслуживающие работы и не заметили, как случайно оказались на чужой территории.

Те, кто хоть раз в своей жизни бывал в тех краях и кому доводилось проехать через так называемый Саатсеский сапог, видели, что сложности с маркировкой границы действительно имеются и заехать не туда - проще простого. В первое время после задержания логистов царила зловещая тишина, никакой подробной информации об инциденте не было, и многим казалось, что может повториться история Эстона Кохвера. Россия уже много лет использует тактику захвата заложников, чтобы обменивать их на своих агентов в других странах. В то же время начали распространятся конспирологические версии, что эти двое мужчин занимались на государственной границе чем-то незаконным. Однако ввиду того, что Россия довольно быстро освободила сотрудников PPA, эти версии отпали: в данном случае произошла человеческая ошибка.

Однако этот случай должен заставить эстонских политиков и чиновников обратить пристальное внимание на государственную границу с Россией. На память приходит миграционный кризис 2021 года, когда спецслужбы Беларуси и России постарались согнать тысячи курдов к польской и литовской границам, чтобы в очередной раз досадить своим соседям. К такому развитию событий в будущем должны быть готовы и мы.

Об укреплении границы говорили и говорят много лет подряд, но воз и ныне там. Уважаемые политики, чего вы ждете, сколько вы еще будете мечтать и раздумывать? То же самое касается и Саатсеского сапога: уже 30 лет ясно, что Россия не вернет Эстонии Сетомаа и не согласится на восстановление границ по Тартускому миру. Если до сегодняшнего дня не сумели обменять этот участок территории, где дорога пролегает через российскую территорию, на другой участок, то маловероятно, что получится сделать это в будущем. Конечно, можно надеяться, что после падения путинского режима в России к власти придут разумные люди, но такая надежда слишком призрачна. Давно пришло время изменить расположение дороги таким образом, чтобы аномалия под названием Саатсеский сапог исчезла.