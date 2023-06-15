ВИДЕО С ГРАНИЦЫ | Задержанные в РФ эстонцы благополучно вернулись домой. Смотрите, как это было!

Встреча пограничных представителей между Эстонией и Россией началась сегодня в 11:30 на погранпереходе Саатсе и продолжалась чуть более часа.

В первой половине дня префект Валло Коппель подтвердил, что два сотрудника отдела логистики счастливо вернулись на эстонскую землю.

„Быстрая реакция и отличная работа Департамента полиции и погранохраны по освобождению двух сотрудников заслуживают признания“, – заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в социальных сетях.

„Как мы и подчеркивали с самого начала - речь шла об обычных мужчинах, выполняющих ремонтные работы, и человеческом факторе. Я рад, что мужчины вернулись домой, и надеюсь, что они быстро оправятся от случившегося. Тем не менее, этот инцидент является уроком для PPA на будущее, и PPA необходимо подробно его проанализировать. Прежде всего, однако, необходимо сделать один вывод – при строительстве границы мы должны двигаться вперед быстрыми темпами, чтобы к 2025 году вся сухопутная граница была готова“.

Гендиректор PPA: необходимо извлечь уроки из этого случая

„Нам необходимо извлечь уроки из этого случая, чтобы мы могли лучше проявлять заботу о наших людях, которые выполняют свою повседневную работу непосредственно на линии границы. Но сегодня, здесь и сейчас, мы просто радуемся тому, что двое хороших товарищей вернулись домой. Я благодарю всех, кто работал в течение двух дней во имя этого решения,“ - сказал генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

По сообщению ведомства, на сегодняшней встрече пограничных представителей Эстонию представляла делегация, в которую входило четыре члена: руководитель делегации, пограничный секретарь, помощник пограничного представителя и переводчик. По словам руководившего делегацией пограничного представителя Урмаса Элми, между делегациями не было разногласий по поводу происшествия.