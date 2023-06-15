ВИДЕО С ГРАНИЦЫ | Задержанные в РФ эстонцы благополучно вернулись домой. Смотрите, как это было!(47)
Департамент полиции и погранохраны сообщил в четверг, что двое сотрудников отдела логистики PPA благополучно вернулись на родину.
Встреча пограничных представителей между Эстонией и Россией началась сегодня в 11:30 на погранпереходе Саатсе и продолжалась чуть более часа.
В первой половине дня префект Валло Коппель подтвердил, что два сотрудника отдела логистики счастливо вернулись на эстонскую землю.
„Быстрая реакция и отличная работа Департамента полиции и погранохраны по освобождению двух сотрудников заслуживают признания“, – заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в социальных сетях.
„Как мы и подчеркивали с самого начала - речь шла об обычных мужчинах, выполняющих ремонтные работы, и человеческом факторе. Я рад, что мужчины вернулись домой, и надеюсь, что они быстро оправятся от случившегося. Тем не менее, этот инцидент является уроком для PPA на будущее, и PPA необходимо подробно его проанализировать. Прежде всего, однако, необходимо сделать один вывод – при строительстве границы мы должны двигаться вперед быстрыми темпами, чтобы к 2025 году вся сухопутная граница была готова“.
Гендиректор PPA: необходимо извлечь уроки из этого случая
„Нам необходимо извлечь уроки из этого случая, чтобы мы могли лучше проявлять заботу о наших людях, которые выполняют свою повседневную работу непосредственно на линии границы. Но сегодня, здесь и сейчас, мы просто радуемся тому, что двое хороших товарищей вернулись домой. Я благодарю всех, кто работал в течение двух дней во имя этого решения,“ - сказал генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.
По сообщению ведомства, на сегодняшней встрече пограничных представителей Эстонию представляла делегация, в которую входило четыре члена: руководитель делегации, пограничный секретарь, помощник пограничного представителя и переводчик. По словам руководившего делегацией пограничного представителя Урмаса Элми, между делегациями не было разногласий по поводу происшествия.
„Встреча прошла в деловой атмосфере и корректно. У нас не было разногласий по поводу того, что произошло, почему и каковым должно быть решение,“ - сказал Элми. „Все сошлись во мнении, что логисты, подготавливавшие работы по уходу, заехали на территорию России из-за человеческой оплошности. Российская пограничная охрана назначила каждому из мужчин штраф за нарушение в размене 3500 рублей.“
Логисты, вернувшиеся сегодня в Эстонию, выразили сожаление, что случайно свернули на квадроцикле на неправильную дорогу. Их здоровье в порядке, на российской стороне с ними обращались корректно. В настоящий момент мужчины отправятся отдохнуть к своим близким.
Смотрите видео задержания и возвращения!
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