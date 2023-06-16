Общественные краны с питьевой водой помогут утолить жажду в жару

„Ежегодно мы расширяем сеть общественных кранов, чтобы свежая водопроводная вода была удобно доступна в городском пространстве. В настоящее время в Таллинне по всему городу установлено более 30 таких кранов. Чистая питьевая вода контролируемого качества, которая льется из этих кранов, поможет утолить жажду в жаркую погоду и, при необходимости, обеспечить водой домашнего любимца, - сказал вице-мэр Владимир Свет. - Кроме того, это экологичное решение, способствующее снижению количества пластиковых отходов“.

Общественные пункты Tallinna Vesi работают сезонно – с мая до конца сентября. Все краны отмечены на онлайн-карте и снабжены QR-кодом, который можно отсканировать, чтобы увидеть, где на карте города расположены другие краны.

В этом году Tallinna Vesi установит дополнительные общественные краны с водой на велодроме в Пирита, на улице Кюльмаллика в Нымме и вдоль велодорожки на Палдиском шоссе.

Помимо стационарных общественных кранов, на многих мероприятиях в Таллинне будут временно установлены баки с бесплатной питьевой водой.

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