Государственный изменник выйдет на свободу досрочно

В 2019 году Петр Волин, признанный виновным в государственной измене, был приговорен к шести годам лишения свободы, срок отбывания наказания стал исчисляться с сентября 2019 году, с момента заключения под стражу. В сентябре 2024 года истекает шесть лет. Денис Метсавас, сын Волина, был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 15 с половиной лет.