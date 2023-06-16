На выходных обещают до 31 градуса тепла. Но есть нюанс

Пятница, 16 июня

Днем: небольшая и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 25-30, на побережье местами 17..21 °C.

Суббота, 17 июня



Ночью: небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10..17°C.

Днем: небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный, на островах переменных направлений 3-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 25..31, на побережье местами 18°C.

Воскресенье, 18 июня

Ночью: переменная облачность. На островах и в районе Рижского залива кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный 3-10, на северном побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 22..26, местами на побережье и во время дождя 17°C.

Понедельник, 19 июня

Ночью: переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточных направлений 1-5, на северном побережье до 9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный 3-10, на северном побережье местами и во время дождя 17°C.

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