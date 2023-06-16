Михкельсон: от вступления Украины в НАТО зависит наша безопасность и мир в Европе

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, комиссии как близкие партнеры хотят тщательно обсудить дальнейшую деятельность, чтобы выступить единым фронтов в вопросах внешней политики и политики безопасности. По его словам, основной темой обсуждения станет подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе и ожидания Балтийских стран. „Наша главная цель – обеспечить твердую поддержку Украине, в том числе – дорожную карту для ее вступления в альянс. От вступления Украины в НАТО также зависят укрепление нашей безопасности и обеспечение мира в Европе“, – сказал он.

Обсуждение предстоящего саммита начнется со встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

На встрече комиссий по иностранным делам пройдет обсуждение других шагов, необходимых для оказания помощи Украине, в том числе сотрудничества в сфере введения и применения в отношении России санкций, а также привлечения к личной ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Позавчера на пленарном заседании Рийгикогу принял заявление, где призвал создать специальный международный трибунал под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встреч в пятницу комиссии по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы также посетят Инчукалнское подземное газовое хранилище и обсудят вопросы, связанные с энергетической безопасностью. В субботу представители комиссий встретятся с мэром Сигулды Лигой Саусиней.

Помимо Михкельсона, в визите примут участие члены комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски и Анти Пооламетс.

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