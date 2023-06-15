Мужчина одолжил знакомому автомобиль и лишился его

14 июня в полицию обратился 47-летний мужчина, предоставивший в пользование знакомому принадлежащий ему легковой автомобиль Honda. Мужчина обнаружил, что автомобиль разобран. Ущерб составил 4000 евро.

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