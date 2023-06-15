ЧП и криминал
15.06.2023, 15:29

ФОТО | В Пярнумаа горит свалка, спасатели отреагировали на вызов большими силами

 
Delfi
Пожар в окрестностях Пярну.
Пожар в окрестностях Пярну.
ФОТО: Evelin Roosmäe | Delfi Meedia

Сегодня в 13.36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пылендмаа, которая административно входит в город Пярну, загорелась свалка, и огонь быстро распространяется.

Спасатели отреагировали на вызов большими силами: к месту возгорания выехали спасатели из Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Пярну и Вяндра.

Спасатели Пярнуской команды, первыми прибывшие на место, сообщили, что свалка горит открытым пламенем, огнем охвачено примерно 400 квадратных метров.

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