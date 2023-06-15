15.06.2023, 15:29
ФОТО | В Пярнумаа горит свалка, спасатели отреагировали на вызов большими силами
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 13.36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пылендмаа, которая административно входит в город Пярну, загорелась свалка, и огонь быстро распространяется.
Спасатели отреагировали на вызов большими силами: к месту возгорания выехали спасатели из Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Пярну и Вяндра.
Спасатели Пярнуской команды, первыми прибывшие на место, сообщили, что свалка горит открытым пламенем, огнем охвачено примерно 400 квадратных метров.
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