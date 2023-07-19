19.07.2023, 14:30
Пропавший месяц назад мужчина найден мертвым
ФОТО: | Delfi Meedia
15 июня в полицию поступило сообщение о том, что с предыдущего воскресенья родственники не могут связаться с Пеэтером, проживающим в волости Харку Харьюского уезда.
В последний раз Пеэтера видели утром в воскресенье, когда он выходил из дома в волости Харку. Сообщалось, что жизнь и здоровье человека могут быть в опасности.
19 июля пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что Пеэтера нашли накануне вечером в волости Харку мертвым. Причину его смерти выяснит экспертиза.
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