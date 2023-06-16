В дни Праздника песни и танца в Таллинне запустят дополнительные автобусы. Общественный транспорт будет бесплатным для всех

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, Таллинн в течение длительного периода вел подготовку к самому масштабному празднику этого лета, чтобы передвижение участников и гостей по городу было как можно более удобным. „Мы плотно сотрудничали с целевым учреждением Праздника песни и танца, полицией, различными городскими учреждениями и партнерами из частного сектора, чтобы найти наилучшие решения организации дорожного движения и общественного транспорта в этот период. При организации строительных работ в Кесклинне и изменении маршрутов движения общественного транспорта мы считались как с участниками Праздника песни и танца, так и маршрутом праздничного шествия, - сказал Владимир Свет. - Мы рекомендуем участникам и гостям праздника воспользоваться услугами общественного транспорта. Помимо того, что множество линий общественного транспорта будут ходить по уплотненному графику, мы запустим две дополнительные автобусные линии - № 80 и 81. Нам удалось достичь соглашения с владельцами нескольких частных автостоянок, чтобы в день Праздника песни гости мероприятия могли оставлять там свои автомобили, и уже оттуда добираться общественным транспортом. По окончании Праздника песни на улице Поска гостей мероприятия будут ждать 50 трамваев, которые будут отправляться в центр города каждые пару минут. На время Молодежного праздника песни и танца, то есть с 30 июня по 2 июля, общественный транспорт в Таллинне будет бесплатным для всех – не только для участников мероприятия, но и всех его гостей, прибывших в столицу“.