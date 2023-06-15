„Мне кажется, что это слегка чересчур!“ Кая Каллас ответила на реакцию журналистов о повышении налога

На эту тему высказался и министр иностранных дел Маргус Цахкна. „Мы - первая страна Европы, где готово и разработано юридическое решение, благодаря которому мы можем взять замороженные активы России и использовать их для восстановления Украины“, - прокомментировал он этот вопрос.

По мнению премьер-министра, неправильно, что налогоплательщики Украины должны платить за ущерб, который на самом деле стране нанесла Россия. „У нас продумана система, как эти замороженные активы можно было бы использовать для строительства Украины“, - добавила Каллас.

Она рассказала, что эстонский спасательный департамент собрал большой пакет помощи в ответ на просьбу Украины к международному сообществу. В пакет входят шланги, насосы, абсорбент, лодки и прочее оборудование. Стоимость пакета составляет 457 тысяч евро, деньги на него выделит Министерство иностранных дел.

“Вчера, в среду, я встречалась онлайн с 14 руководителями стран ЕС, - поделилась политик. - Мы разговаривали о миграции. В результате был достигнут консенсус по теме предоставления убежища и международной защиты. По оценке Эстонии, речь идет о взвешенном соглашении. Работа в этой сфере должна продолжиться и, прежде всего, небходимо создать более прочные отношения с третьими странами, откуда в ЕС приезжает больше всего мигрантов. Чтобы были соглашения, благодаря которым мигранты, нелегально пересекшие границу, были возвращены на родину“.

Что касается ситуации на границе, то, по мнению Каллас, совершенная логистами ошибка сигнализирует о том, что границу необходимо достроить как можно скорее.

„82 года назад произошли депортации в Эстонии. Сейчас это происходит в Украине. Мы обязаны поддерживать Украину и делать все, чтобы победа наступила как можно быстрее“, - заявила она.

Во время пресс-конференции правительство прошлось по теме работы Рийгикогу. „На последнем заседании мы приняли решение по 116 темам, - начала Каллас, - Обычно правительство успевает принять решения лишь по 20-30 темам. Мы должны были связать вотум недоверия к правительству с законом о правительстве, а также изменениями в законе о бюджете и в законе о семье. Ситуация стала настолько безумной, что остается только руками развести. На это оппозиция и надеется, что мы откажемся“.

Каллас рассказала, что у нее есть предложение для внеочередного заседания Рийгикогу, чтобы продолжались обсуждения дальше, так как сегодня плановые заседания Рийгикогу заканчиваются. „Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы искали с оппозицией компромиссы, глядя на те предложения по изменениям, которые они сделали, - добавила премьер, - Затем они сами сказали, что предложения сделаны чисто с целью обструкции. Компромисса можно достигнуть только в том случае, если цель общая, а сейчас это не так“. У оппозиции, по мнению Каллас, отсутствует желание заключить соглашение.

На чем можно сэкономить?

Каллас рассказала, что во вторник собирался кабинет министров, чтобы обсудить возможные сферы, в которых можно сэкономить. „Таким образом невозможно найти несколько сотен миллионов. Но государственный бюджет в настолько напряженном состоянии, что важен каждый евро, особенно, каждый миллион евро, который мы можем сэкономить“, - добавила Кая Каллас.

Сигне Рийсало в свою очередь добавила, что на обсуждении бюджета с стало ясно, что если где-то в правительстве и есть деньги, то это в министерстве социальных дел. „Можно экономить за счет уменьшения дублирования“, - отметила она.

Ответ на критику в СМИ

Кая Каллас также ответила на критику, которую вызвало решение повысить налог с оборота на подписку на СМИ на 4%.