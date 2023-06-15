„Мне кажется, что это слегка чересчур!“ Кая Каллас ответила на реакцию журналистов о повышении налога(4)
Сегодня, 15 июня, прошла пресс-конференции правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200), министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало (Eesti 200).
Премьер-министр Кая Каллас в своей речи затронула тему депортаций эстонцев и провела параллель с происходящим сейчас в Украине.
„82 года назад произошли депортации в Эстонии. Сейчас это происходит в Украине. Мы обязаны поддерживать Украину и делать все, чтобы победа наступила как можно быстрее“, - заявила она.
Что касается ситуации на границе, то, по мнению Каллас, совершенная логистами ошибка сигнализирует о том, что границу необходимо достроить как можно скорее.
Премьер-министр рассказала о принятых решениях по теме миграции из третьих стран.
“Вчера, в среду, я встречалась онлайн с 14 руководителями стран ЕС, - поделилась политик. - Мы разговаривали о миграции. В результате был достигнут консенсус по теме предоставления убежища и международной защиты. По оценке Эстонии, речь идет о взвешенном соглашении. Работа в этой сфере должна продолжиться и, прежде всего, небходимо создать более прочные отношения с третьими странами, откуда в ЕС приезжает больше всего мигрантов. Чтобы были соглашения, благодаря которым мигранты, нелегально пересекшие границу, были возвращены на родину“.
О помощи Украине
С каждым днем становится все яснее, какой урон нанес подрыв дамбы Каховской ГЭС. „Мы должны помогать Украине, чтобы вывезти людей с затопленных территорий, - отметила премьер.
Она рассказала, что эстонский спасательный департамент собрал большой пакет помощи в ответ на просьбу Украины к международному сообществу. В пакет входят шланги, насосы, абсорбент, лодки и прочее оборудование. Стоимость пакета составляет 457 тысяч евро, деньги на него выделит Министерство иностранных дел.
Затронула Каллас и тему российских замороженных активов
По мнению премьер-министра, неправильно, что налогоплательщики Украины должны платить за ущерб, который на самом деле стране нанесла Россия. „У нас продумана система, как эти замороженные активы можно было бы использовать для строительства Украины“, - добавила Каллас.
На эту тему высказался и министр иностранных дел Маргус Цахкна. „Мы - первая страна Европы, где готово и разработано юридическое решение, благодаря которому мы можем взять замороженные активы России и использовать их для восстановления Украины“, - прокомментировал он этот вопрос.
Во время пресс-конференции правительство прошлось по теме работы Рийгикогу. „На последнем заседании мы приняли решение по 116 темам, - начала Каллас, - Обычно правительство успевает принять решения лишь по 20-30 темам. Мы должны были связать вотум недоверия к правительству с законом о правительстве, а также изменениями в законе о бюджете и в законе о семье. Ситуация стала настолько безумной, что остается только руками развести. На это оппозиция и надеется, что мы откажемся“.
Каллас рассказала, что у нее есть предложение для внеочередного заседания Рийгикогу, чтобы продолжались обсуждения дальше, так как сегодня плановые заседания Рийгикогу заканчиваются. „Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы искали с оппозицией компромиссы, глядя на те предложения по изменениям, которые они сделали, - добавила премьер, - Затем они сами сказали, что предложения сделаны чисто с целью обструкции. Компромисса можно достигнуть только в том случае, если цель общая, а сейчас это не так“. У оппозиции, по мнению Каллас, отсутствует желание заключить соглашение.
На чем можно сэкономить?
Каллас рассказала, что во вторник собирался кабинет министров, чтобы обсудить возможные сферы, в которых можно сэкономить. „Таким образом невозможно найти несколько сотен миллионов. Но государственный бюджет в настолько напряженном состоянии, что важен каждый евро, особенно, каждый миллион евро, который мы можем сэкономить“, - добавила Кая Каллас.
Сигне Рийсало в свою очередь добавила, что на обсуждении бюджета с стало ясно, что если где-то в правительстве и есть деньги, то это в министерстве социальных дел. „Можно экономить за счет уменьшения дублирования“, - отметила она.
Ответ на критику в СМИ
Кая Каллас также ответила на критику, которую вызвало решение повысить налог с оборота на подписку на СМИ на 4%.
“Несомненно, каждое предприятие сумеет объяснить, почему именно для них не стоит повышать налог, - высказалась она, - но иногда мне кажется, что это слегка чересчур, когда журналистика описывает снижение налога с оборота, которое действовала для них последний год и было льготной мерой, а сейчас будет заменено на 9%, как конец мира и демократии. Я понимаю, дорогие журналисты, у вас есть инструмент, которого нет ни у какой другой группы. Это медиа, политики этого боятся. Но вы находитесь в очень сложной ситуации. С одной стороны, вы представляете заинтересованную группу, а с другой - должны давать адекватную картинку“.
Эстонские принципы рассмотрения агрессии против Украины
Министр иностранных дел Маргус Цахкна в своей речи отметил, что Эстония - одна из лидеров с точки зрения военной и гуманитарной помощи Украине. По его словам, важной темой остается то, каким будет мир после того, как война закочится. Позиция Эстонии неизменна и полностью созвучна той, что предложил Зеленский в прошлом году. То есть: территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Сделки и соглашения с агрессором, то есть Россией, невозможны.
“Однако западный мир устает от войн, - отметил Цахкна. - Демократии не созданы для ведения войн. Наше дело в Эстонии - поддерживать Украину до тех пор, пока война не будет выиграна, без условий. Тот план, что предложил Зеленский, является единственным мирным и верным“.
Архитектура безопасности в Европе
Цахкна добавил, что все должны понимать: серых зон вокруг Украины больше не может быть. „Украина должна стать членом НАТО, и эти позиции важно повторять". В середине июля будет встреча НАТО в Вильнюсе. Для того, чтобы понять, какие шаги предпринять Украине для вступления в НАТО, мы предпринимаем шаги на всех уровнях“, - рассказал он.
Также, по его словам, всем - и в Рийгикогу, и в кабинете министров, - кажется совершенно нормальным то, что преступника нужно отдать под суд и осудить. „Но в плане международного права, все не так просто. Глав стран защищает иммунитет от агрессивных преступлений“, - прокомментировал он тему создания международного трибунала. Эстония, по его словам, делает многое, чтобы на международном уровне создать трибунал и чтобы Путин, его премьер-министр и министр иностранных дел больше не могли наслаждаться иммунитетом, а были отданы под суд.
Он сообщил, что будет 11-й пакет санкций от ЕС, главная цель которого - залатать дыры в больших решениях, которые были приняты ранее. „Россия должна быть изолирована“, - подчеркнул министр.
Комиссию по стратегическому усиления конкурентоспособности эстонской экономики
Сегодня правительство приняло решение сформировать правительственную комиссию по стратегическому усиления конкурентоспособности эстонской экономики на международном уровне. Руководит этой комиссией министр экономики и IT Тийт Рийсало, заместителем главы комиссии является министр иностранных дел.
“Страны большой семерки уже строят планы, как участвовать в построении Украины, - рассказал Цахкна, - после ВМВ был план Маршалла, который реализовывали США. Тогда экономика США перезапустилась. В помощи в построении Украины это тоже должно быть частью нашей экономической деятельности“.
В качестве примера он привел открытый в Украине на позапрошлой неделе детский сад. „В нем каждый евроцент известно, куда пошел и что с ним стало. К процессу и схеме создания такого проекта на международном уровне испытывают большой интерес“, - отметил министр.
В самом конце своей речи он напомнил жителям Эстонии, что у нас сейчас гостит лидер Беларуси Светлана Тихановская. „Эстония всесторонне поддерживает демократическую Беларусь и ее лидеров. Тема Беларуси важна так же, как и процессы в России“, - заверил Маргус Цахкна.
Касса здоровья начнет финансировать новые услуги
Министр здравоохранения напомнила, что 1 июля вступают в силу изменения, с которыми Касса здоровья начнет финансировать новые услуги.
“Касса здоровья будет оплачивать клинических ассистентов или регистраторов, их работу в центрах здравоохранения, - рассказала министр. - Необходимо увеличить число таких поддерживающих работников, чтобы медицинские работники могли заниматься только своими непосредственными задачами“.
Сиккут также отметила, что будут финансироваться детские психиатры, наставники, специалисты по работе с молодежью, а также медсестры душевного здоровья, работающие в школах. „Для решения проблем с ментальным здоровьем иногда необходим не только клинический специалист, но и наставник, молодежный работник“, - прокомментировала она решение.
Касса здоровья будет также поддерживать услугу лечения на базе рисков. Делаться это будет таким образом, что из группы риска будет выбираться человек, с которым будут работать по индивидуальному плану. Цель такой работы в том, чтобы изменить поведение этих людей и сделать его более здоровым, а также избегать обострения болезней, которые привели к больничному лечению.
„У людей есть разносторонние проблемы, у пациентов есть различные хронические болезни, с которыми сложно справиться. Это означает как специфические знания как в отношении составления схемы лечения, так и ежедневного наставничества. Мы хотим, чтобы люди с хроническими болезнями каждый день справлялись со своей жизнью. И чтобы это для них не означало помощь врача в отделе скорой помощи“, - рассказала Сиккут.
Реформу призрения, встретившую много критики, Сиккут прокоментировала следующим образом: „Каждая реформа требует привыкания. Нужно начинать с того, что 30 лет в сферу призрения вкладывались непропорционально мало. Сейчас произойдет самое крупное финансирование данной сферы, чтобы уменьшить собственную долю оплаты услуг, а также увеличить время нахождения дома. Это решение показывает зрелость нашего государства, ведь мы говорим не только о здоровых и молодых, но и о тех, чья жизнь подходит к концу“, - отметила она.
В Закон о семье внесли ясность
Сигне Рийсало в своей речи сообщила, что реформа для детей с ограничениями и особыми потребностями тоже сможет продолжаться. Она также прокомментировала вызывающую бурную реакцию Закон о семье.
“Наша задача - обеспечить, чтобы у ребенка было два родителя, не больше, - рассказала она, - это может звучать странно, но мы хотим избежать, чтобы у ребенка был один родитель. Нам важно, чтобы прежде всего отцы брали ответственность, чтобы у нас не было родителей-одиночек и детей с родителями-одиночками“.
Что касается нашумевшей формулировки про статус“ родитель“ вместо „отец“ в паспорте, тут министр также внесла ясность. „Мы хотим, чтобы в документе было записано „мать“ и „отец“ за исключением тех случаев, когда речь идет о паре одного пола. В таком случае, действительно, в документе будет пометка „второго“ родителя. Это исключение, а не преобладающая практика. Все дети, которые рождаются в Эстонии, получат в документах как запись о матери, так и об отце“, - объяснила Рийсало.
По ее словам, это сделано таком образом, чтобы оставить отцам максимум отцовских прав.
“Если со стороны матери идет удочерение или усыновление, то в законе прописан запрет 8 недель. В течение этого периода суд не может инициировать делопроизводство по усыновлению или удочерению, - отметила министр, - Также биологическим родителем должно быть дано разрешение на усыновление или удочерение. Эта процедура должна идти 2 месяца. В среднем процесс усыновления ребенка идет 5 месяцев, чтобы отцы, которые хотят взять за ребенка ответственность, могли это сделать и успели“.