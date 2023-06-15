Сегодня открывается первый в Эстонии гибридный ветро-солнечный парк

На гибридной электростанции в Пуртсе возобновляемую электроэнергию производят пять ветряков мощностью 21 мегаватт и почти 49 000 панелей мощностью 32 мегаватт. В общей сложности гибридный парк обеспечивает электроэнергией около 25 000 домохозяйств Эстонии в год.

В гибридном решении ветро-солнечный парк подключен к одной точке подключения к сети, и оба парка используют одно и то же оборудование для подачи электроэнергии в сеть. Поскольку осенью и зимой можно произвести больше электроэнергии из ветра, а весной и летом из солнца, количество электроэнергии, поставляемой в сеть, более стабильно, а подключение используется лучше.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, гибридный парк в Пуртсе имеет важное значение во многих отношениях. „Спустя многие годы в парке Пуртсе установлены первые в Эстонии новые ветряки, использующие самые современные технологии. С помощью уникального гибридного решения мы подключаем к сети больше производственных мощностей, используя то же соединение, а в будущем к той же точке можно будет добавить и решение по накоплению“, – пояснил Кярмас.

По его словам, проект Пуртсе также показал, насколько быстро можно вывести на рынок возобновляемую энергию после завершения необходимых процедур планирования. „С момента принятия решения о начале строительства до строительства ветряков и выработки первой электроэнергии прошел почти год. Строительство парка в Пуртсе стало возможным благодаря долгосрочным договорам купли-продажи электроэнергии, которые обеспечили Enefit Green необходимую инвестиционную надежность, а покупатель электроэнергии зафиксировал для себя выгодную цену на электроэнергию на десять лет“, – сказал Кярмас.

Enefit Green вложила 46,8 миллионов евро в строительство гибридного парка Пуртсе.

Электроэнергию в ветропарке Пуртсе вырабатывают пять ветряков Vestas высотой 150 м номинальной мощностью 4,2 мегаватта.