ФОТО | Глава района идет по следу - кто проигнорировал запрет и скосил траву в экокоридоре для насекомых?

Мануэла Пихлап (Центристская партия) также сообщила Delfi, что косьба была замечена вечером 8 июня. „Такое кошение является несанкционированным и вредит зеленым насаждениям, так как длинная трава и сено помогают лучше удерживать влагу, - сказала она.....ю - Поскольку из-за затянувшейся теплой и сухой погоды кошение в Таллинне было приостановлено, возникает вопрос, кто это заказал. Еще до приостановки общегородской косьбы с партнерами района была достигнута договоренность о том, что в сухую погоду косить на городских землях не будут, - продолжает Пихлап, - Зеленый коридор для насекомых - это важная часть более масштабного плана Таллиннского городского самоуправления по созданию сети для передвижения, чтобы сделать городскую среду более экологичной, достойной статуса „Зеленой столицы“. В данном месте траву косят только раз в год. Цель - создать пышный, сочный луг вместо высохшего газона“.