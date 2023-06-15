ФОТО | Глава района идет по следу - кто проигнорировал запрет и скосил траву в экокоридоре для насекомых?(9)
Старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап надеется выяснить, кто в районе Пельгуранна скосил траву в том месте, где этого делать нельзя.
Она также разместила на Facebook объявление. „Мы пытаемся выяснить, скосил траву в экокоридоре для насекомых?“
В зелёном коридоре для насекомых (эст. Putukaväil - прим.ред) находится богатая видами природная среда, напоминающую луг. В данном случае такой зеленый коридор находится на пересечении улиц Сыле и Пухангу, рядом с гаражами.
Мануэла Пихлап (Центристская партия) также сообщила Delfi, что косьба была замечена вечером 8 июня. „Такое кошение является несанкционированным и вредит зеленым насаждениям, так как длинная трава и сено помогают лучше удерживать влагу, - сказала она.....ю - Поскольку из-за затянувшейся теплой и сухой погоды кошение в Таллинне было приостановлено, возникает вопрос, кто это заказал. Еще до приостановки общегородской косьбы с партнерами района была достигнута договоренность о том, что в сухую погоду косить на городских землях не будут, - продолжает Пихлап, - Зеленый коридор для насекомых - это важная часть более масштабного плана Таллиннского городского самоуправления по созданию сети для передвижения, чтобы сделать городскую среду более экологичной, достойной статуса „Зеленой столицы“. В данном месте траву косят только раз в год. Цель - создать пышный, сочный луг вместо высохшего газона“.
К вечеру личность человека, скосившего траву, еще не была установлена. „Мы были бы благодарны, если бы смогли связаться с ним, так как мы хотели бы спросить его, что побудило его приехать косить на городской земле“, - сказала Пихлап.