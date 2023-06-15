Сегодня состоится вторая встреча эстонской и российской стороны по вопросу возвращения эстонцев на родину(1)
Префект Лыунаской префектуры Валло Коппель сообщил, что в среду утром представители PPA и представители российской пограничной службы встретились и договорились о встрече в четверг, сегодня. „Российская сторона подтвердила, что наши сотрудники в настоящее время задержаны, их здоровье в порядке“, - добавил Коппель.
Более подробную информацию PPA сможет предоставить после встречи представителей пограничных служб.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс также заявил, что нет оснований полагать, что мужчинам угрожает опасность. „Мы делаем все возможное, чтобы [вернуть их] как можно скорее, но невозможно предсказать, когда это произойдет“, - сказал он.
В среду утром Коппель сообщил, что на границе состоялась встреча помощников пограничников, чтобы объяснить, почему и как произошло незаконное пересечение границы. „К сожалению, мы не получили ответа, сможем ли мы вернуть наших людей и когда, — сказал он и добавил, что Эстония находится в контакте с российской стороной для получения новой информации. „На данный момент есть надежда, мы не знаем наверняка, но есть надежда, что мы получим хотя бы какую-то промежуточную информацию около полудня“.
Как и министр внутренних дел, префект не пожелал строить догадки, может ли Россия ожидать чего-то взамен. По его словам, прежняя практика заключалась в том, что передача происходит после выяснения обстоятельств. Он сказал, что были и обратные ситуации, когда российская сторона пересекала территорию Эстонии - и тогда все было ясно объяснено.
По словам Коппеля, с российской стороной была достигнута договоренность о том, что обмен информацией по средствам связи будет происходить около полудня. „Мы знаем время, когда состоится следующий контакт, где мы надеемся получить информацию о том, что будет происходить дальше и когда“, - сказал он.