Сегодня состоится вторая встреча эстонской и российской стороны по вопросу возвращения эстонцев на родину

В среду утром Коппель сообщил, что на границе состоялась встреча помощников пограничников, чтобы объяснить, почему и как произошло незаконное пересечение границы. „К сожалению, мы не получили ответа, сможем ли мы вернуть наших людей и когда, — сказал он и добавил, что Эстония находится в контакте с российской стороной для получения новой информации. „На данный момент есть надежда, мы не знаем наверняка, но есть надежда, что мы получим хотя бы какую-то промежуточную информацию около полудня“.



Как и министр внутренних дел, префект не пожелал строить догадки, может ли Россия ожидать чего-то взамен. По его словам, прежняя практика заключалась в том, что передача происходит после выяснения обстоятельств. Он сказал, что были и обратные ситуации, когда российская сторона пересекала территорию Эстонии - и тогда все было ясно объяснено.