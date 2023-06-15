Судьба Нурсипалу решена: Рийгикогу одобрил поправки, касающиеся строительства полигонов

За поправки проголосовали 59 членов Рийгикогу, против - 26, не голосовали 14, двое отсутствовали. Против проголосовали члены фракций центристов и EKRE, а также бывший мэр Выру Анти Аллас от социал-демократов, который ранее неоднократно высказывался против расширения полигона в Нурсипалу, передают утренние теленовости ERR.

Инициированные правительством поправки в Закон об оружии и другие связанные с ним законы создают правовую основу для развития полигонов Сил обороны и Кайтселийта в исключительных случаях по ускоренной процедуре.

Это также позволит расширить полигон в Нурсипалу, что, согласно пояснительной записке к законопроекту, является критической предпосылкой для укрепления обороноспособности Эстонии в нынешних условиях.

Площадь полигона в Нурсипалу, расширение которого затронет четыре местных самоуправления, планируется увеличить в три раза с 3000 до 9000 гектаров.