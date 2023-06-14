Полиция ищет свидетелей случившегося в Пылтсамаа ДТП
Сегодня в 16.50 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у деревни Неанурме волости Пылтсамаа.
По предварительным данным, авария произошла, когда легковой автомобиль под управлением водителя, личность которого пока устанавливается, резко свернул перед мотоциклом Suzuki. Мотоциклист совершил левый поворот, чтобы избежать столкновения, и въехал в металлические дорожные ограждения на встречке.
Автомобиль Ford Mondeo, двигавшийся в противоположном направлении, совершил левый поворот, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, и также врезался в дорожные ограждения.
Мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы и был доставлен в больницу.
В рамках выяснения обстоятельств аварии и установления личности водителя автомобиля, свернувшего перед мотоциклистом, полиция просит всех, кто стал свидетелем ДТП, связаться с Сулевом Юргенсоном, следователем Тартуского отделения полиции, по телефону 776 8433.
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