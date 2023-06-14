ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне и Нарве почтили память жертв депортации
В Нарве, как и в других городах, у мемориального камня „Momento mori“ у здания железнодорожного вокзала сегодня днем прошла церемония в память о жертвах июньских репрессий 1941 года. Тогда было депортировано почти 10 000 человек, среди них 3688 детей. Акция „Я не забуду тебя!“ проходит уже в пятый раз. В этом году она посвящена депортированным детям. В Таллинне мероприятие состоялось у мемориала Маарьямяги.
В Нарве мероприятие проводят женская организация Кайтселийта – Найскодукайтсе и городская управа. По традиции были возложены венки, цветы и свечи.
Чтобы показать, что память жива, Найскодукайтсе призывает жителей Эстонии обратить внимание на траурные ленты на железнодорожных станциях и поделиться их фотографиями в социальных сетях с хештегом #янезабудутебя или #maeiunustasind.
В среду днем в Таллинне у Мемориала жертвам коммунизма в Маарьямяэ также почтили память жертв июньской депортации.
На церемонии, начавшейся в 16:00, выступили председатель Рийгикогу Лаури Хуссар, министр юстиции Калле Лаанет, глава дипломатического корпуса Польши Гжегож Козловский, председатель правления Эстонского союза Memento Арнольд Альясте и представитель Союза представителей студентов Эстонии Атс Маттиас Тамме.
Панихиду отслужил Архо Тухкру, пастор Домского прихода.
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