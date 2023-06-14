ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне и Нарве почтили память жертв депортации

В Нарве, как и в других городах, у мемориального камня „Momento mori“ у здания железнодорожного вокзала сегодня днем прошла церемония в память о жертвах июньских репрессий 1941 года. Тогда было депортировано почти 10 000 человек, среди них 3688 детей. Акция „Я не забуду тебя!“ проходит уже в пятый раз. В этом году она посвящена депортированным детям. В Таллинне мероприятие состоялось у мемориала Маарьямяги.