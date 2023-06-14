Карис призвал оппозицию и коалицию к порядку

„Я вижу недоумение и разочарование многих жителей Эстонии в том, что происходит в нашей внутренней политике, потому что правительство и противоборствующий фронт находятся на Тоомпеа в таком жестком противостоянии, что нет места ни для какого примирения и компромисса“, – сказал Карис.

Карис отметил, что оппозиция демократической страны является требовательным партнером правительства, предлагающим альтернативы, но, с другой стороны, коалиция с парламентским большинством должна иметь возможность реализовывать свою политику.

„В то же время большинство голосов в зале парламента не означает, что коалиция не обязана публично обосновывать свои решения и объяснять сделанный выбор, в том числе опираясь на анализы воздействия и привлекая группы интересов. Тогда решения правительства понятны, рассмотрены перед общественностью. Я также подчеркнул это на вступительном заседании нового состава Рийгикогу в апреле этого года, и это следует повторять вновь“, – сказал президент.

Карис выразил возмущение тем, что в последнее время в дебатах Рийгикогу звучат слова, нарушающие политическую культуру. „Для меня главное в отношениях между коалицией и оппозицией то, что друг друга не оскорбляют и не запугивают, не используют в отношении друг друга выражения, за которые потом приходится испытывать неловкость“, – сказал он.



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