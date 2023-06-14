Задержание логистов: представители погранслужб Эстонии и России встретятся в четверг

„В среду в первой половине дня представители Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) и пограничной службы России общались друг с другом и договорились о встрече в четверг“, - сказал Валло Коппель.

По словам префекта, российская сторона подтвердила, что эстонские логисты в настоящее время задержаны, их здоровье в порядке.

„Мы можем поделиться более подробной информацией в четверг после встречи представителей погранслужб“, - отметил Коппель.

Во вторник российские пограничники задержали у погранпункта Саатсе двух сотрудников PPA, которые занимались на границе работами по обслуживанию. По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, речь идет о непреднамеренной ошибка логистов, которые поехали осмотреть участок границы, нуждающийся в обслуживании, и ошибочно выбрали для передвижения патрульную дорогу на российской стороне.

Напомним, что 13 июня, около 15 часов российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистов Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу.

Логисты Департамента полиции и пограничной охраны сегодня после обеда находились в Сетомаа возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу. Из троих логистов двое, 61- и 57-летний мужчина, вблизи от пограничного пункта по ошибке заехали на квадроцикле на территорию России.

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