Задержание логистов: представители погранслужб Эстонии и России встретятся в четверг(4)
Префект Лыунаской префектуры Валло Коппель сообщил, что в четверг, 15 июня, запланирована встреча представителей погранслужб Эстонии и России, на которой обсудят, что делать с задержанными во вторник логистами эстонской полиции. Об этом сообщает Rus.ERR.
„В среду в первой половине дня представители Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) и пограничной службы России общались друг с другом и договорились о встрече в четверг“, - сказал Валло Коппель.
По словам префекта, российская сторона подтвердила, что эстонские логисты в настоящее время задержаны, их здоровье в порядке.
„Мы можем поделиться более подробной информацией в четверг после встречи представителей погранслужб“, - отметил Коппель.
Во вторник российские пограничники задержали у погранпункта Саатсе двух сотрудников PPA, которые занимались на границе работами по обслуживанию. По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, речь идет о непреднамеренной ошибка логистов, которые поехали осмотреть участок границы, нуждающийся в обслуживании, и ошибочно выбрали для передвижения патрульную дорогу на российской стороне.
Напомним, что 13 июня, около 15 часов российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистов Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу.
Логисты Департамента полиции и пограничной охраны сегодня после обеда находились в Сетомаа возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу. Из троих логистов двое, 61- и 57-летний мужчина, вблизи от пограничного пункта по ошибке заехали на квадроцикле на территорию России.
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