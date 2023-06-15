Добро пожаловать, Лекси! Новый член щенячьего патруля готовится ко вступлению в должность

Пока что любимым занятием юного сотрудника является жевание всевозможных предметов, начиная с обуви хозяина и заканчивая обкусыванием веток деревьев. Однако под руководством своего нового хозяина Прийдика она должна вырасти в поисковую собаку с чутким нюхом и острым умом.

Для этого они уже сейчас постепенно практикуют патрулирование, контактируют с людьми и даже провели около недели в собачьей школе.

По словам Прийдика, первая неделя совместной жизни была волнующей. Крошечная собачка внесла оживление в его домашнюю и рабочую жизнь, к которой щенку тоже приходится привыкать.

Добро пожаловать в полицию, Лекси! Семье мы желаем запастись большим количеством обуви и терпением: и то и другое ей точно пригодится!