TLT очень нужны молодые водители. За рулем автобусов иногда находятся люди с проблемами со здоровьем

Сегодня TLT не хватает 50 водителей, и эта цифра будет расти. „Сегодня многие водители автобусов достигли пенсионного возраста, а некоторым из них врач сказал, что им следует уменьшить нагрузку. Это означает, что к 50 людям добавятся еще 100“, - сказал Ärileht член правления Кайдо Падар .

Поэтому самая большая проблема для компании, обслуживающей городской транспорт, - как привлечь молодое поколение. По мнению представителей TLT, требования действующего закона должны быть смягчены, и к управлению автобусами должны быть допущены лица моложе 24 лет. „Если не удастся нанять водителя автобуса в нужное время, то к тому времени, когда наступит разрешенный законом о дорожном движении возраст, молодые люди уже сделают свой карьерный выбор“, - обратился Падар к Министерству экономики и коммуникаций, добавив, что проблема только усугубляется.