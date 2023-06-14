Новости Эстонии
14.06.2023, 20:00

TLT очень нужны молодые водители. За рулем автобусов иногда находятся люди с проблемами со здоровьем

 
Tallinna ühistransport
Tallinna ühistransport
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Глава „Таллиннского городского транспорта“ сокрушается, что компании не хватает молодых водителей. У некоторых работников слабое здоровье, приходится думать о приглашении водителей из Латвии.

Сегодня TLT не хватает 50 водителей, и эта цифра будет расти. „Сегодня многие водители автобусов достигли пенсионного возраста, а некоторым из них врач сказал, что им следует уменьшить нагрузку. Это означает, что к 50 людям добавятся еще 100“, - сказал Ärileht член правления Кайдо Падар.

Поэтому самая большая проблема для компании, обслуживающей городской транспорт, - как привлечь молодое поколение. По мнению представителей TLT, требования действующего закона должны быть смягчены, и к управлению автобусами должны быть допущены лица моложе 24 лет. „Если не удастся нанять водителя автобуса в нужное время, то к тому времени, когда наступит разрешенный законом о дорожном движении возраст, молодые люди уже сделают свой карьерный выбор“, - обратился Падар к Министерству экономики и коммуникаций, добавив, что проблема только усугубляется.

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