Рийгикогу принял закон о сокращении семейных пособий(69)
В 12 часов начался инфочас с участием премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), министра образования и науки Кристины Каллас (Eesti 200) и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). С понедельника в Рийгикогу обсуждается законопроект о семейных пособиях, связанный с вотумом доверия правительству. Компромисс был достигнут около пяти вечера в среду.
Инфочас продлился до 14:00, затем началось пленарное заседание.
Заседание продолжилось со второго чтения инициированного правительством законопроекта о сокращении семейных пособий, связанного с вопросом доверия правительству, который остался нерешенным на заседаниях в понедельник и вторник из-за окончания рабочего дня.
В числе прочих с вопросом доверия увязаны также инициированное правительством второе чтение изменений законов, связанных с налогообложением.
Рийгикогу принял закон о сокращении семейных пособий вотумом доверия. Это означает, что с 1 января 2024 года размер пособия для многодетной семьи составит 450 евро в месяц для семьи, где трое-шестеро детей, и 650 евро в месяц для семьи, где семь и более детей.
С 1 января 2024 года алиментная помощь, выплачиваемая государством ребенку, когда родитель, ответственный за содержание, не платит алименты или платит их в недостаточном объеме, увеличится со 100 до 200 евро в месяц.
56 депутатов высказались „за“, 37 - „против“.
Отсутствие конструктивных дебатов, безусловно, огорчает, сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. „Когда коалиционные партии вынуждены принимать сложные решения, необходимые для балансировки государственного бюджета, а в это время оппозиция представляет Рийгикогу идеи о дополнительных обязательствах на два миллиарда, трудно достичь компромисса. Помимо финансовой поддержки, дети и семьи также нуждаются в услугах и безопасной среде, и именно это мы намерены обеспечить“.
По словам министра социальной защиты, несмотря на планируемые изменения, по сравнению с 2022 годом пособие для семей с 3-6 детьми будет на 150 евро выше, а для семей с 7 и более детьми сумма пособия повысится на 250 евро. „Это означает, что семьи будут получать более солидную поддержку, что поможет покрыть расходы на воспитание большего количества детей“, - добавила Рийсало.
С 1 июля 2023 года отменяется плавная поэтапная отмена пособия для многодетных семей. Этот механизм предусматривал выплату пособия до достижения младшим ребенком в семье 19-летнего возраста. Поскольку схема действует всего несколько месяцев, это изменение затронет небольшое количество людей. Семьям, которые с начала года уже получают 2/3 пособия, будет предоставлен шестимесячный переходный период для адаптации к изменениям, то есть они продолжат получать пособие до конца 2023 года. Семьям, у которых право на получение пособия многодетным семьям возникло бы с 1 июля 2023 года, оно выплачиваться не будет.
Учитывая, что на очереди другие законопроекты, это означает, что придется проводить ночные заседания и, возможно, специальные заседания на следующей неделе. Сегодняшнее ночное заседание не ограничено по времени, в принципе, дебаты могут продолжаться до утра, после чего следующая сессия начнется в 10 утра.
Каллас: „Мне тоже не нравится повышать налоги“
На инфочасе премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера об установлении налогов. Сеэдер спросил, каким будет совокупное влияние запланированных налоговых изменений, например, на среднюю семью с тремя детьми.
Он отметил, что налог с оборота и подоходный налог возрастут на 10%, акцизы будут повышены, пособия семьям сократятся, а льгота на подоходный налог для семей с детьми будет отменена. Кроме того, необходимо учитывать экономический спад, высокую инфляцию и рост процентных ставок.
Отвечая на вопрос, премьер-министр заверила, что полный анализ влияния был осуществлен, но все анализы влияния ориентированы на будущее, а экономика не является точной наукой. „На экономику влияет множество факторов: различные кризисы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, климатические изменения. Все эти вещи влияют на общую картину. Поэтому можно составлять анализы влияния, но неизвестно, насколько они будут соответствовать действительности“, – отметила Каллас. Она сказала, что точное влияние на каждую семью определить невозможно, но общее влияние представлено в пояснительных записках к законопроектам.
„Налог с оборота касается всех. Его повышение с 20% до 22% не является значительным и оказывает большее влияние на тех, кто потребляет больше, т. е. на более зажиточные слои населения, – отметила Каллас. – Необходимость [повысить] налог с оборота связана с государственными расходами на оборону, которые необходимы и которые составляют 3% ВВП, с чем вы были согласны. Мне тоже не нравится повышать налоги, но важно отметить, что общая налоговая нагрузка не возрастет. Она всегда колебалась в промежутке от 32–34%. В этих пределах она и останется, учитывая расходы, которые мы понесли“.
В своем ответе Каллас также коснулась налога на автомобиль, отметив, что речь идет о новом налоге, который требует более широкого обсуждения. Она добавила, что на обсуждение налога и поиск решений требуется дополнительное время. Премьер-министр отметила, что ожидает от оппозиции активного участия в этом процессе.
Премьер-министр Кая Каллас также ответила на вопрос Райна Эплера о подозрении в мошенничестве, связанном с организацией Slava Ukraini, на вопрос Танеля Кийка о принудительном выселении офицеров пограничной службы, на вопрос Александра Чаплыгина об экономической ситуации и на вопрос Рийны Солман о прессе.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ответил на вопрос Хелле-Мооники Хельме о ситуации в подведомственной ему сфере и на вопрос Марта Маастика о работе правоохранительных органов.
Министр образования и науки Кристина Каллас ответила на вопрос Вадима Белобровцева об опорных специалистах и на вопрос Варро Вооглайда об обеспечении свободы вероисповедания, убеждений и совести в детских садах и школах.
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