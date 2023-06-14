Инфочас продлился до 14:00, затем началось пленарное заседание.

Заседание продолжилось со второго чтения инициированного правительством законопроекта о сокращении семейных пособий, связанного с вопросом доверия правительству, который остался нерешенным на заседаниях в понедельник и вторник из-за окончания рабочего дня.

В числе прочих с вопросом доверия увязаны также инициированное правительством второе чтение изменений законов, связанных с налогообложением.

Рийгикогу принял закон о сокращении семейных пособий вотумом доверия. Это означает, что с 1 января 2024 года размер пособия для многодетной семьи составит 450 евро в месяц для семьи, где трое-шестеро детей, и 650 евро в месяц для семьи, где семь и более детей.

С 1 января 2024 года алиментная помощь, выплачиваемая государством ребенку, когда родитель, ответственный за содержание, не платит алименты или платит их в недостаточном объеме, увеличится со 100 до 200 евро в месяц.

56 депутатов высказались „за“, 37 - „против“.

Отсутствие конструктивных дебатов, безусловно, огорчает, сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. „Когда коалиционные партии вынуждены принимать сложные решения, необходимые для балансировки государственного бюджета, а в это время оппозиция представляет Рийгикогу идеи о дополнительных обязательствах на два миллиарда, трудно достичь компромисса. Помимо финансовой поддержки, дети и семьи также нуждаются в услугах и безопасной среде, и именно это мы намерены обеспечить“.

По словам министра социальной защиты, несмотря на планируемые изменения, по сравнению с 2022 годом пособие для семей с 3-6 детьми будет на 150 евро выше, а для семей с 7 и более детьми сумма пособия повысится на 250 евро. „Это означает, что семьи будут получать более солидную поддержку, что поможет покрыть расходы на воспитание большего количества детей“, - добавила Рийсало.