Мошенники не дремлют: одни обещали продать трактор, но оставили с носом, другие предложили криптовалюту „в кредит“

13 июня в полицию обратился 27-летний мужчина, который хотел купить трактор на сайте soov.ee. Мужчина внес предоплату и с тех пор не может связаться с продавцом. Ущерб от мошенничества составляет 1000 евро.

13 июня было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в мае этого года мужчине из Пярнумаа якобы позвонили в компанию Blockchain и сообщили, что у него есть в наличии криптовалюта на сумму в 6700 долларов. По словам звонившего, деньги не могли быть переведены напрямую на банковский счет мужчины, но ему посоветовали взять кредит на такую ​​же сумму через Bondora. При посредничестве звонившего был взят кредит в размере 6500 евро с помощью программы Anydesk. Мошенники уверили мужчину, что, взяв кредит, он может начать использовать деньги, накопленные на крипто-счете, и крипто-компания погасит взятый им кредит.