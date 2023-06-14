Катастрофа на Каховской ГЭС: Эстония протянула Украине руку помощи

Украина подала запрос о помощи в Механизм гражданской защиты Европейского Союза, с просьбой получить различное оборудование, которое понадобится для спасения людей, попавших в ловушку из-за наводнения, а также для откачки воды.

„Прорыв Каховской плотины стал причиной чрезвычайно крупной и комплексной катастрофой в Украине. Сейчас приоритетом является вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать ущерб и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так“, - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.

С пакетом помощи в Украину будут отправлены шланги, насосы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты. Всего будет отправлено оборудования почти на 457 000 евро, на что Министерство иностранных дел выделяет деньги.

„Разрушение плотины Каховского водохранилища нанесло огромный ущерб, и мы, конечно же, помогаем попавшим в беду. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку Украине в будущем“, — подтвердил министр иностранных дел Маргус Цахкна. С февраля 2022 года Эстония передала Украине гуманитарной помощи почти на 23,2 миллиона евро.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, взрыв Каховской плотины — это очередное смещение границ военных преступлений, разумного объяснения которым человеческая природа не может и не хочет искать, но с последствиями которых приходиться бороться Украине. „В этой суровой реальности представим, что более половины территории Хийумаа оказалась под водой, десятки тысяч домов оказались разрушены, а нанесенный ущерб носит долгосрочный и катастрофический характер. Конечно, под руководством Спасательного департамента Эстония отправит необходимое оборудование в Украину“, - подтвердил глава Министерства внутренних дел.

В феврале 2022 года Спасательный департамент отправил в Украину в качестве гуманитарной помощи палатки, спальные мешки, уличные кровати, системы обогрева палаток и дизель-генераторы. В июле главы спасательных служб из стран Балтии и Польши договорились с Украиной о поддержке спасательных операций и гражданской защиты, подписав меморандум о доброй воле. В декабре Спасательный департамент отправил в Украину вспомогательные средства, которые помогут на освобожденных территориях продолжить разминирование боеприпасов, оставленных российскими войсками. В Европе был создан Механизм гражданской защиты Европейского союза — сеть из 27 стран-членов и 9 стран-партнеров — для поддержки друг друга и координации помощи. Весной этого года Украина стала полноправным членом сети.

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