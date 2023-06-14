В полдень Эстония и РФ должны были обменяться информацией: когда логисты PPA вернутся домой, по-прежнему непонятно

Коппель сообщил Delfi, что вчера на границе состоялась встреча помощников пограничников, чтобы объяснить, почему и как произошло незаконное пересечение границы. „К сожалению, мы не получили ответа, сможем ли мы вернуть наших людей и когда, — сказал он и добавил, что Эстония находится в контакте с российской стороной для получения новой информации. „На данный момент есть надежда, мы не знаем наверняка, но есть надежда, что мы получим хотя бы какую-то промежуточную информацию около полудня“.