Рекорд! Объем поставок электроэнергии в сеть Elektrilevi впервые превысил 500 МВт

„Рекордным оказался и объем, переданный в сеть производителями электроэнергии в течение суток. 5 ГВтч, выработанные для сети 9 июня, составили почти треть потребления клиентов Elektrilevi за эти сутки. Жители Эстонии умело заставили природу работать на себя. Эта тенденция сохранится и дальше в этом году, о чем свидетельствует стабильно большое количество ходатайств о присоединении к нашему солнечному парку. Я уверен: недалек тот момент, когда производители электроэнергии, подключенные к нашей сети, смогут обеспечивать все потребление“, — прокомментировал член правления Elektrilevi Михкель Хярм.

В течение апреля и мая в Elektrilevi было подано 1 628 ходатайств на подключение от производителей электроэнергии общей мощностью 357 МВт, из них 1 222 микропроизводителя общей мощностью 14 МВт. На стадии проектирования или строительства находится 821 договор на присоединение общей мощностью 190 МВт, из них 616 – на присоединение микропроизводителей мощностью 7,7 Мвт.

„В последний год наблюдался т.н. бум солнечных парков, когда в какой-то момент количество ходатайств о присоединении увеличилось в восемь раз, и пока мы признаков снижения не наблюдаем. Тем не менее, по-прежнему наиболее выгодным является производство энергии для собственных нужд, и с каждым днем услуги по хранению становятся все более популярными и доступными“, — сказал Хярм.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.