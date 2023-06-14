„Люди для депортации выбирались советской властью не случайно“. В Эстонии чтят память жертв июньской депортации
Сегодня, 14 июня, исполняется 82 года со дня июньской депортации, когда репрессивная советская власть насильственно депортировала в Сибирь более десяти тысяч эстонцев. В память об этом событии по всей Эстонии пройдут различные мероприятия.
„Люди для депортации были выбраны советской властью не случайно. Эти невинные жертвы относились к самым образованным, успешным и состоятельным представителям нашего маленького народа“, — отметил министр юстиции Калле Лаанет.
„Мы знаем, что июнь 1941 года не стал последней массовой депортацией. Это было только начало! Война уничтожила нас и соседние народы бомбами, пулями, голодом, страхом и болезнями. Мы не должны забывать об этом. Даже в ближайшем будущем, когда агрессор – Россия – будет изгнана из Украины, у нас особо не будет других вариантов, кроме как помнить и чтить память. Не только ради человеческого достоинства и культуры, но и для того, чтобы Европа и весь свободный мир какое-то время могли жить свободно и мирно, действуя исходя из того, что говорит память“, — подчеркнул министр.
В день траура государственные флаги приспущены, а по всей Эстонии проходят памятные мероприятия.
Например, в 12:00, у памятника жертвам красноармейского террора на кладбище Лийва в Таллинне выступят министр юстиции Калле Лаанет и представитель Полиции безопасности Харрис Пуусепп. Панихиду проведет капеллан Департамента полиции и погранохраны Прийду Эллам. Музыкальное сопровождение: духовой квинтет Таллиннского полицейского оркестра.
В 15:15 в коридоре имен Мемориала жертвам коммунизма в Таллинне откроются новые таблички с именами.
В 15:50 вице-канцлера Министерства обороны Тийна Уудеберг возложит венок к стене памяти офицеров, расположенной возле мемориала.
В 16:00 здесь же выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, министр юстиции Калле Лаанет, посол Польши Гжегож Козловски и другие.
В 17:45 у мемориала состоится концерт, организованный Эстонским институтом памяти.
Более подробную информацию о памятных мероприятиях можно найти на сайте Министерства юстиции.
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