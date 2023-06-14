„Люди для депортации выбирались советской властью не случайно“. В Эстонии чтят память жертв июньской депортации

„Мы знаем, что июнь 1941 года не стал последней массовой депортацией. Это было только начало! Война уничтожила нас и соседние народы бомбами, пулями, голодом, страхом и болезнями. Мы не должны забывать об этом. Даже в ближайшем будущем, когда агрессор – Россия – будет изгнана из Украины, у нас особо не будет других вариантов, кроме как помнить и чтить память. Не только ради человеческого достоинства и культуры, но и для того, чтобы Европа и весь свободный мир какое-то время могли жить свободно и мирно, действуя исходя из того, что говорит память“, — подчеркнул министр.