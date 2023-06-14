Специальная комиссия обсудила вопросы перехода основных русскоязычных школ на эстонский язык обучения
Сегодня специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом провела открытое заседание, на котором обсуждает вопросы преподавания на эстонском в основных школах с русским языком обучения.
По словам председателя специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом Урмаса Рейнсалу, нынешняя организация обучения эстонскому языку не обеспечивает выпускникам русскоязычных начальных школ необходимых навыков эстонского языка для успешного дальнейшего обучения в Эстонии.
„Государственная учебная программа предусматривает, что выпускники основных школ с русским языком обучения достигают уровня B1 по эстонскому языку, но примерно треть выпускников не достигла этого уровня в течение длительного периода времени. Владение эстонским языком учителей и директоров школ также часто не соответствует требуемому уровню“, - добавил он.
На заседании специальной комиссии выступили министр образования и науки Кристина Каллас, генеральный директор Департамента образования и молодежи Яак Райе, мэр Нарвы Катри Райк, вице-мэр Таллинна Андрей Канте и представители Госконтроля.