Специальная комиссия обсудила вопросы перехода основных русскоязычных школ на эстонский язык обучения

По словам председателя специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом Урмаса Рейнсалу, нынешняя организация обучения эстонскому языку не обеспечивает выпускникам русскоязычных начальных школ необходимых навыков эстонского языка для успешного дальнейшего обучения в Эстонии.

„Государственная учебная программа предусматривает, что выпускники основных школ с русским языком обучения достигают уровня B1 по эстонскому языку, но примерно треть выпускников не достигла этого уровня в течение длительного периода времени. Владение эстонским языком учителей и директоров школ также часто не соответствует требуемому уровню“, - добавил он.