Новости Эстонии
14.06.2023, 08:49

Я не забуду тебя: 82 года назад из Эстонии было депортировано 3688 детей

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В память о депортированных
В память о депортированных
ФОТО: Gea Otsa | Naikodukaitse

Сегодня по всей Эстонии на железнодорожных станциях развеваются черные и белые ленты в память о почти 10 000 человек, которых власти Советского Союза депортировали 14 июня 1941 года. Среди депортированных было 3688 детей.

Женская организация Кайтселийта – Найскодукайтсе – проводит памятное мероприятие „Я не забуду тебя!“ уже в пятый раз. В этом году оно посвящено депортированным детям.

По словам президента Эстонии Алара Кариса, проведенной в июне 1941 года депортацией советская власть проявила всю свою жестокость. „Сначала у Эстонии отобрали независимость, а депортацией постарались сломить дух ее жителей. Эшелонами высылали тех, кого считали ключевыми людьми в построении независимого государства, а вместе с ними как всю семью, так и всех родных. К сожалению, депортация как циничная технология зла никуда не исчезла. Сейчас мы видим её проявление в Украине. Мы не забудем тех, кого силой вывезли на чужбину“, – сказал президент.

„В 1941 году свои дома пришлось насильно покинуть целым семьям, и, даже если их детям удалось остаться в родной стране, то многие из них уже больше никогда не видели своих родителей. В последующие годы в Эстонии выросло несколько поколений, которым посчастливилось избежать войн и репрессий. Это нужно ценить, но при этом нельзя забывать прошлое“, – добавила глава Найскодукайтсе Айри Тооминг.

Черно-белые траурные ленты развеваются на 70 железнодорожных станциях по всей Эстонии. Чтобы показать, что мы помним, Найскодукайтсе призывает людей обратить внимание на траурные ленты на железнодорожных станциях и поделиться фотографиями их в социальных сетях с хештегом #янезабудутебя или #maeiunustasind. В дополнение к этому приветствуются воспоминания, комментарии и фотографии как из личного опыта, так из пережитого родственниками.

14 июня 1941 года власти Советского Союза депортировали более 10 000 жителей Эстонии, в том числе 7000 женщин, детей и пожилых людей. Цель депортации состояла в уничтожении морального, физического и юридического сопротивления режиму. В качестве врага было оклеймовано все население, оказывающее сопротивление. Многие активные и патриотичные люди, которые в течение предыдущих 20 лет работали с целью развития независимой Эстонии, были казнены на основании приговора о смертной казни, вступившего в силу в 1942 году в далекой Сибири.

За 1941-1951 годы советский режим депортировал из Эстонии более 30 000 человек. По данным организации Мементо, среди них было почти 10 000 несовершеннолетних.


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