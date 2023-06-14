Я не забуду тебя: 82 года назад из Эстонии было депортировано 3688 детей

Женская организация Кайтселийта – Найскодукайтсе – проводит памятное мероприятие „Я не забуду тебя!“ уже в пятый раз. В этом году оно посвящено депортированным детям.

По словам президента Эстонии Алара Кариса, проведенной в июне 1941 года депортацией советская власть проявила всю свою жестокость. „Сначала у Эстонии отобрали независимость, а депортацией постарались сломить дух ее жителей. Эшелонами высылали тех, кого считали ключевыми людьми в построении независимого государства, а вместе с ними как всю семью, так и всех родных. К сожалению, депортация как циничная технология зла никуда не исчезла. Сейчас мы видим её проявление в Украине. Мы не забудем тех, кого силой вывезли на чужбину“, – сказал президент.

„В 1941 году свои дома пришлось насильно покинуть целым семьям, и, даже если их детям удалось остаться в родной стране, то многие из них уже больше никогда не видели своих родителей. В последующие годы в Эстонии выросло несколько поколений, которым посчастливилось избежать войн и репрессий. Это нужно ценить, но при этом нельзя забывать прошлое“, – добавила глава Найскодукайтсе Айри Тооминг.

Черно-белые траурные ленты развеваются на 70 железнодорожных станциях по всей Эстонии. Чтобы показать, что мы помним, Найскодукайтсе призывает людей обратить внимание на траурные ленты на железнодорожных станциях и поделиться фотографиями их в социальных сетях с хештегом #янезабудутебя или #maeiunustasind. В дополнение к этому приветствуются воспоминания, комментарии и фотографии как из личного опыта, так из пережитого родственниками.