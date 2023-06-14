Новости Эстонии
14.06.2023, 07:00

Урмас Рейнсалу о задержанных логистах ДППО: сейчас самое важное - доставить их домой

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Бывший министр иностранных дел, а ныне депутат парламента Урмас Рейнсалу (Isamaa) заявил, что сначала задержанных Россией мужчин нужно вернуть в Эстонию, тогда можно будет продолжить обсуждение ситуации.

Во вторник, 13 июня, около 15 часов российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистов Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу.

При задержании работники Департамента полиции и пограничной охраны сопротивления не оказали, и российские пограничники в их отношении силу не применяли.

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