14.06.2023, 07:00
Урмас Рейнсалу о задержанных логистах ДППО: сейчас самое важное - доставить их домой(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший министр иностранных дел, а ныне депутат парламента Урмас Рейнсалу (Isamaa) заявил, что сначала задержанных Россией мужчин нужно вернуть в Эстонию, тогда можно будет продолжить обсуждение ситуации.
Во вторник, 13 июня, около 15 часов российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистов Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу.