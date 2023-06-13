ВИДЕО | Очередное ночное заседание в Рийгикогу. Март Хельме - правительству: если вы будете продолжать упрямиться, то и мы тоже

„Цель этой обструкции - вынудить коалицию и главу правительства сбавить темп“, - пояснил Март Хельме, объясняя тактику, применяемую до сих пор, с момента появления нового состава Рийгикогу. „Мы должны созвать что-то вроде круглого стола с представителями всех партий и искать выход из сложившейся ситуации“. По его мнению, „компромисс“ коалиции до сих пор означал лишь получение желаемого.

Правительство решило увязать изменения в законе о семейных пособиях и налоговый пакет с вопросом доверия. Первый из них обсуждался в Рийгикогу вчера во второй половине дня. Поправки на голосование не выносились, но депутаты смогли задать вопросы и высказать свое мнение в ходе переговоров. Этой возможностью охотно воспользовались оппозиционные депутаты. Заседание закончилось в полночь. Сегодня оно продолжилось, и шло с 10:00 до 13:00. До голосования не дошли, поэтому законопроект будет рассматриваться завтра. Однако накладываются и другие вопросы, а это значит, что придется провести ночное заседание и, возможно, несколько внеочередных заседаний на следующей неделе.