13.06.2023, 16:54
На границе в Нарве развернули 10 иностранцев
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 13 июня, в пограничном пункте „Нарва-1“ в Эстонию не впустили 10 иностранцев. У иностранных граждан не было законных оснований для пересечения эстонской границы.
Ко въезду в Эстонию не были допущены пять граждан России, трое граждан Украины и по одному гражданину Молдовы и Израиля, сообщает Идаская префектура.
„Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны“, – отметили в префектуре.
Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.