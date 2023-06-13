На границе в Нарве развернули 10 иностранцев

Ко въезду в Эстонию не были допущены пять граждан России, трое граждан Украины и по одному гражданину Молдовы и Израиля, сообщает Идаская префектура .

„Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны“, – отметили в префектуре.