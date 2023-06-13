Бесплатный общественный транспорт в уездах в этом году не отменят

По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, план по введению оплаты проезда на уездных маршрутах остается в силе.

„На данный момент мы идем по графику и активно общаемся с операторами общественного транспорта, – сказал он. – Согласно плану, оплата проезда в уездных автобусах может быть введена не ранее начала 2024 года, так как переход на платный проезд требует технической подготовки со стороны операторов общественного транспорта“.

В период пандемии коронавируса число людей, пользующихся общественным транспортом, резко сократилось, поскольку те, у кого была возможность, ездили на машинах, а не на автобусах, чтобы снизить риск заражения. По словам пресс-секретаря Транспортного департамента Эрки Варма, сейчас ситуация изменилась.

В первом квартале этого года количество пассажиров увеличилось на 21% – с 4,9 млн в первые три месяца прошлого года до 5,9 млн за тот же период этого года.

Правительство планирует сохранить право на бесплатный проезд на уездных маршрутах для пожилых людей, детей и людей с ограниченными возможностями.