Собрались в лес пожарить шашлыки? С сегодняшнего дня в Эстонии вводится запрет на костры, гриль и курение на природе

„Поскольку весной была очень сухая погода, и первая волна тепла этого лета уже наступает, природа стала чрезвычайно огнеопасной. Во избежание масштабных ландшафтных пожаров объявлен пожароопасный период, из-за чего, находясь на природе, придётся считаться с некоторыми ограничениями“, - пояснила Туули Таавет, специалист отдела превенции Спасательного департамента.

„Будет запрещено разводить костры, готовить на гриле и курить на природе, потому что в очень сухую погоду достаточно небольшой искры, чтобы начался масштабный пожар. В пожароопасные периоды использование гриля, разведение костров и курение также запрещены и в лесных массивах RMK“, - сказала Таавет. „Вы все еще можете развести костер и приготовить на гриле в собственном саду, но необходимо обеспечить безопасность и иметь под рукой первоочередное средство пожаротушения. Но по возможности лучше и там не разводить огонь“, - добавила она.

Во время пожароопасного периода Спасательный департамент следит за картой пожароопасности Государственной метеослужбы. Спасательный департамент старается как можно меньше вводить ограничений и сразу их смягчить, как только ситуация улучшится.

Весенние месяцы этого года, а также первый летний месяц были очень засушливыми, а природа очень огнеопасной. В ближайшие дни метеослужба прогнозирует температуру до 30 градусов тепла, это значит, что риск возникновения масштабных пожаров сильно увеличится.

С начала года по настоящее время спасатели ликвидировали 601 пожар в лесу и на открытой местности. Только за июнь таких пожаров было 65. В минувшие выходные спасатели также несколько раз выезжали на тушение горевших болот и торфяных полей.

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