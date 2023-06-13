13.06.2023, 15:14
Отчет по НКО „Слава Украине“ будет представлен в ближайшее время. Продолжит ли организация деятельность, пока неизвестно(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Мы все еще ждем окончательных уточняющих комментариев, затем [пройдет] общее собрание и будем решать, когда обнародуем“, - описал положение дел председатель Совета „Славы Украине“ Кристо Тохвер. На совещании также будет обсуждаться дальнейшая судьба НКО.
В начале марта НКО „Слава Украине“ объявила, что закажет финансовый аудит, чтобы выяснить надежность двух украинских партнеров по сотрудничеству. В середине апреля организация объявила о заключении договора с BDO Eesti на проведение ревизии.